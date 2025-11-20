Spitzenreiter in Hohenleipisch zu Gast

Mit blütenweißer Weste geht die Regionalliga-Reserve als souveräner Tabellenführer klar favorisiert in die Partie auf dem VfB-Sportgelände. Luckenwalde II hat einen Super Lauf, verlor das letzte Mal am 25. Mai ein Punktspiel und landete seit dem 15 Siege in Folge, also saisonübergreifend eine komplette Halbserie bei 67:5 Toren. In der aktuellen Saison traf der FSV II im Schnitt schon wieder fünfmal pro Spiel.

Die Gastgeber brauchen sicher einen perfekten Tag, einen möglichst fehlerfreien Auftritt aller Mannschaftsteile, will man dem Spitzenreiter den ersten Fleck auf der punkteweste zufügen.

Die Gäste mit ihren technisch und taktisch bestens ausgebildeten Spielern wollen die Spitze natürlich verteidigen, aber Hohenleipisch seinen Platz im Verfolgerfeld festigen.

Schiedsrichter ist Stepahn Zimmer aus Felixsee aus Potsdam, seine Assistenten Mark Ruhner (Cottbus) und Felix Schwella (Drehnow)