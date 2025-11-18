Spitzenreiter im Prüfmodus

„Steinbach ist eine total erfahrene Mannschaft, die Hessenliga und Verbandsliga gespielt hat, die Aufstiege und Abstiege kennt – eine Mannschaft, die mit allen Wassern gewaschen ist“, sagt Overkamp. Dass der SVS seit neun Spielen ungeschlagen ist, überrascht ihn daher nicht. Seine eigene Mannschaft sieht er dennoch gut gerüstet: „Wir haben bisher in jedem Spiel sehr gut ausgesehen. Ich bin überzeugt, dass wir auch dieses Spiel wieder überzeugend angehen können und mit einem gewissen Selbstvertrauen anreisen werden.“

Die Grundlage dafür legten die Junglöwen zuletzt beim dramatischen 2:1-Erfolg in Vellmar. Der Siegtreffer in der 94. Minute war für Overkamp mehr als ein glücklicher Moment: „Die Mannschaft hat Charakter bewiesen, gegen Widerstände angekämpft und sie überstanden.“ Gleichzeitig sieht er Verbesserungspotenzial in der Effizienz: „Wenn wir unsere Chancen früher nutzen, brauchen wir es gar nicht so spannend machen.“

Trotz des Spitzenduells – Erster gegen Dritter – will Overkamp die Bedeutung nicht überhöhen. Die Ausgangslage im Titelrennen werde durch dieses Spiel nicht final geprägt. „Egal, wie es ausgeht – die Saison ist danach nicht entschieden. Wir freuen uns auf ein gutes Spiel, aber bleiben ruhig.“

Mit diesem Mix aus Demut und Selbstvertrauen reist die Kasseler U23 nun nach Steinbach – bereit für das nächste Kapitel im engen Rennen um die Tabellenspitze.