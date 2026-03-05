Spitzenreiter Hürth gefordert – Zülpich reist nach Lich-Steinstraß

– Foto: Heidebote

Der 18. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 bietet sowohl im oberen Tabellendrittel als auch im Kampf um den Klassenerhalt richtungsweisende Begegnungen. Besonders zwei Duelle ragen heraus: Spitzenreiter FC Hürth trifft auf den formstarken SV Eilendorf, während der Tabellendritte Zülpich beim heimstarken Germania Lich-Steinstraß gefordert ist.

So., 08.03.2026, 17:00 Uhr Germania Teveren Teveren SV Helpenstein Helpenstein 17:00 live PUSH

Der Tabellenfünfte aus Teveren empfängt mit Helpenstein den Vorletzten der Tabelle. Während die Gastgeber Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten wollen, kämpft Helpenstein mit bereits 48 Gegentoren um jeden Punkt im Abstiegskampf. Die Rollen scheinen daher klar verteilt.

Das Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Tabellendritten zählt zu den interessantesten Begegnungen des Spieltags. Zülpich reist mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang zwei an, trifft jedoch auf eine Licher Mannschaft, die mit erst 19 Gegentoren defensiv zu den stabilsten Teams der Liga zählt. Für beide Seiten geht es um wichtige Punkte im Rennen um die Spitzenplätze.

Morgen, 20:00 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven Union Schafhausen Schafhausen 20:00 PUSH

Der Tabellenzwölfte aus Uevekoven eröffnet den Spieltag am Freitagabend gegen den Achten aus Schafhausen. Während die Gastgeber im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte benötigen, bewegt sich Schafhausen aktuell im gesicherten Mittelfeld. Für beide Teams wäre ein Erfolg ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Saison.

Auf dem Papier reist der Tabellenzweite aus Breinig als klarer Favorit zum Drittletzten nach Glesch-Paffendorf. Breinig stellt mit 60 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga und will den Abstand zur Tabellenspitze möglichst klein halten. Für die Gastgeber dagegen geht es vor allem darum, im engen Tabellenkeller nicht weiter an Boden zu verlieren.

Arnoldsweiler rangiert mit nur zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz und steht gegen den Aufsteiger aus Fliesteden unter Druck. Die Gäste haben sich im Mittelfeld etabliert und weisen eine ausgeglichene Torbilanz auf. Für Arnoldsweiler zählt angesichts der Tabellensituation vor allem ein Sieg.

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr FC Hürth FC Hürth SV Eilendorf SV Eilendorf 15:15 PUSH

Tabellenführer Hürth empfängt mit Eilendorf den Neunten der Tabelle, der in dieser Saison mehrfach bewiesen hat, dass er auch favorisierte Gegner vor Probleme stellen kann. Die Gastgeber dominieren die Liga bislang mit der besten Offensive und Defensive und haben bereits neun Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Dennoch könnte Eilendorf mit seiner ausgeglichenen Bilanz für eine unangenehme Aufgabe sorgen.

So., 08.03.2026, 15:45 Uhr DJK Rasensport Brand DJK RS Brand SV Kurdistan Düren Kurdistan 15:45 live PUSH