Allgemeines

Spitzenreiter Hürth gefordert – Zülpich reist nach Lich-Steinstraß

Der Tabellenführer empfängt Eilendorf, während Zülpich in Lich-Steinstraß bestehen muss – auch im Tabellenkeller stehen wichtige Punkte auf dem Spiel.

von Tim Zimmer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Heidebote

LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Der 18. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 bietet sowohl im oberen Tabellendrittel als auch im Kampf um den Klassenerhalt richtungsweisende Begegnungen. Besonders zwei Duelle ragen heraus: Spitzenreiter FC Hürth trifft auf den formstarken SV Eilendorf, während der Tabellendritte Zülpich beim heimstarken Germania Lich-Steinstraß gefordert ist.

So., 08.03.2026, 17:00 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
17:00live

Der Tabellenfünfte aus Teveren empfängt mit Helpenstein den Vorletzten der Tabelle. Während die Gastgeber Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten wollen, kämpft Helpenstein mit bereits 48 Gegentoren um jeden Punkt im Abstiegskampf. Die Rollen scheinen daher klar verteilt.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
15:00

Das Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Tabellendritten zählt zu den interessantesten Begegnungen des Spieltags. Zülpich reist mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang zwei an, trifft jedoch auf eine Licher Mannschaft, die mit erst 19 Gegentoren defensiv zu den stabilsten Teams der Liga zählt. Für beide Seiten geht es um wichtige Punkte im Rennen um die Spitzenplätze.

Morgen, 20:00 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
20:00

Der Tabellenzwölfte aus Uevekoven eröffnet den Spieltag am Freitagabend gegen den Achten aus Schafhausen. Während die Gastgeber im Kampf um den Klassenerhalt dringend Punkte benötigen, bewegt sich Schafhausen aktuell im gesicherten Mittelfeld. Für beide Teams wäre ein Erfolg ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Saison.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
SV Breinig
SV BreinigBreinig
15:00

Auf dem Papier reist der Tabellenzweite aus Breinig als klarer Favorit zum Drittletzten nach Glesch-Paffendorf. Breinig stellt mit 60 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga und will den Abstand zur Tabellenspitze möglichst klein halten. Für die Gastgeber dagegen geht es vor allem darum, im engen Tabellenkeller nicht weiter an Boden zu verlieren.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
15:00

Arnoldsweiler rangiert mit nur zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz und steht gegen den Aufsteiger aus Fliesteden unter Druck. Die Gäste haben sich im Mittelfeld etabliert und weisen eine ausgeglichene Torbilanz auf. Für Arnoldsweiler zählt angesichts der Tabellensituation vor allem ein Sieg.

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
15:15

Tabellenführer Hürth empfängt mit Eilendorf den Neunten der Tabelle, der in dieser Saison mehrfach bewiesen hat, dass er auch favorisierte Gegner vor Probleme stellen kann. Die Gastgeber dominieren die Liga bislang mit der besten Offensive und Defensive und haben bereits neun Punkte Vorsprung auf den dritten Platz. Dennoch könnte Eilendorf mit seiner ausgeglichenen Bilanz für eine unangenehme Aufgabe sorgen.

So., 08.03.2026, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
15:45live

Im unteren Mittelfeld treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Brand steht mit 16 Punkten auf Rang zehn, Kurdistan Düren folgt punktgleich einen Platz dahinter. Ein Erfolg könnte für eine der beiden Mannschaften den Abstand zur Gefahrenzone deutlich vergrößern.