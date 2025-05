Spitzenreiter Halvestorf bei Pyrmont Hameln gefordert

– Foto: Sascha Drenth

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 spitzt sich der Kampf um die Meisterschaft ebenso zu wie der Abstiegskampf im Tabellenkeller. Während Spitzenreiter Halvestorf auswärts in Pyrmont gefordert ist, empfangen die Verfolger aus Leveste, Arnum und Gehrden lösbare Gegner – zumindest auf dem Papier. Auch im Tabellenmittelfeld und am Tabellenende stehen richtungsweisende Begegnungen an.

Goltern empfängt den Vorletzten aus Salzhemmendorf und geht als Favorit in die Partie. Für die Hausherren geht es darum, die Saison stabil im Mittelfeld zu beenden, während die Gäste jeden Punkt im Abstiegskampf dringend benötigen. Salzhemmendorf steht unter Druck – Goltern könnte das ausnutzen.



Zwei punktgleiche Teams im unteren Mittelfeld treffen aufeinander. Beide Mannschaften dürften den Klassenerhalt nahezu sicher haben, doch wer hier gewinnt, kann sich endgültig befreien. Egestorf II zeigte zuletzt Moral in Goltern, Rehren will die knappe Niederlage gegen Hameln vergessen machen.

Morgen, 15:00 Uhr FC Preussen Hameln 07 FC Pr Hameln FC Springe FC Springe 15:00 PUSH



Ein Duell mit klarer Rollenverteilung: Preussen Hameln kämpft ums Überleben in der Liga, während Springe im Aufstiegsrennen nicht abreißen lassen will. Die Gäste verfügen über die deutlich bessere Tordifferenz und Offensive – alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Ein Duell mit klarer Rollenverteilung: Preussen Hameln kämpft ums Überleben in der Liga, während Springe im Aufstiegsrennen nicht abreißen lassen will. Die Gäste verfügen über die deutlich bessere Tordifferenz und Offensive – alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.



Leveste geht mit breiter Brust nach dem Auswärtssieg in Springe in dieses Heimspiel gegen Enzen. Die Gäste aus dem Tabellenmittelfeld reisen allerdings mit Rückenwind nach ihrem Kantersieg über Garbsen an. Dennoch ist Leveste in der aktuellen Form klarer Favorit. Leveste geht mit breiter Brust nach dem Auswärtssieg in Springe in dieses Heimspiel gegen Enzen. Die Gäste aus dem Tabellenmittelfeld reisen allerdings mit Rückenwind nach ihrem Kantersieg über Garbsen an. Dennoch ist Leveste in der aktuellen Form klarer Favorit.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Garbsen TuS Garbsen SC Rinteln 1911 SC Rinteln 15:00 PUSH



Garbsen will die herbe Niederlage in Enzen vergessen machen und mit einem Heimsieg den sechsten Tabellenplatz festigen. Rinteln hingegen braucht noch Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegssog zu geraten. Ein intensives Spiel mit offenem Ausgang ist zu erwarten. Garbsen will die herbe Niederlage in Enzen vergessen machen und mit einem Heimsieg den sechsten Tabellenplatz festigen. Rinteln hingegen braucht noch Punkte, um nicht doch noch in den Abstiegssog zu geraten. Ein intensives Spiel mit offenem Ausgang ist zu erwarten.



Arnum empfängt den starken Aufsteiger Ihme-Roloven im Spitzenspiel des Tages. Beide Teams zeigten sich zuletzt offensivstark. Für Arnum ist ein Sieg Pflicht, will man Halvestorf im Meisterrennen noch einholen. Ihme-Roloven kann befreit aufspielen und bleibt ein gefährlicher Gegner. Arnum empfängt den starken Aufsteiger Ihme-Roloven im Spitzenspiel des Tages. Beide Teams zeigten sich zuletzt offensivstark. Für Arnum ist ein Sieg Pflicht, will man Halvestorf im Meisterrennen noch einholen. Ihme-Roloven kann befreit aufspielen und bleibt ein gefährlicher Gegner.



Der Tabellenführer reist nach Pyrmont und dürfte angesichts der gegensätzlichen Tabellenpositionen als klarer Favorit gelten. Pyrmont braucht Punkte im Abstiegskampf, doch Halvestorf präsentierte sich zuletzt in Topform. Die Gäste wollen den Drei-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigen. Der Tabellenführer reist nach Pyrmont und dürfte angesichts der gegensätzlichen Tabellenpositionen als klarer Favorit gelten. Pyrmont braucht Punkte im Abstiegskampf, doch Halvestorf präsentierte sich zuletzt in Topform. Die Gäste wollen den Drei-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigen.

Morgen, 15:00 Uhr Mühlenberger SV 1973 Mühlenberg SV Gehrden Gehrden 15:00 PUSH



Abstiegskandidat Mühlenberg steht vor einer schweren Aufgabe gegen den ambitionierten Tabellenvierten Gehrden. Die Gäste müssen gewinnen, um im Rennen um Platz zwei zu bleiben. Für Mühlenberg zählt jeder Punkt – zu Hause dürften sie mit großem Kampf dagegenhalten.