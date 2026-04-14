Spitzenreiter hält Verfolger in Schach - Lohhof mit Nervenstärke

– Foto: Bruno Haelke

Die direkte Konkurrenz um Auf- und Abstiegsplätze verspricht in den kommenden Wochen hochspannende Partien, in denen der direkte Vergleich bei Punktgleichheit das Zünglein an der Waage sein könnte.

Im Tabellenkeller gab es ebenfalls wichtige Entwicklungen: Arnbach verschafft sich mit einem Auswärtserfolg neuen Mut, während Moosach-Hartmannshofen weiter unter Druck steht. Garching II unterliegt in einem wahren Torfestival und bleibt in akuter Abstiegsgefahr. Feldmoching verpasst hingegen die Chance, sich abzusetzen, und muss nach der knappen Niederlage in Dachau weiter um jeden Punkt kämpfen.

Der 20. Spieltag der Kreisliga München bot erneut packende Begegnungen. Besonders im oberen Tabellenbereich bleibt es spannend: Der FC Türk S. Garching verteidigte seinen Platz an der Sonne und wahrt mit makelloser Heimbilanz den direkten Aufstiegsplatz. Dahinter hält der SV Lohhof den Druck aufrecht und setzt sich im Verfolgerduell bei Olympiadorf München durch. Auch der FSV Harthof München mischt nach einem torreichen Erfolg weiter im Rennen um die Relegation mit, während Sulzemoos sich mit einem souveränen Auswärtssieg in Stellung bringt.

Garching behält in packendem Duell die Oberhand

In einem spannenden Kreisliga-Duell setzten sich der FC Türk S. Garching und der SC Grüne Heide Ismaning am Sonntagnachmittag vor 70 Zuschauern mit einem torreichen Spiel auseinander. Die Partie begann mit einem frühen Rückschlag für die Gastgeber, als Marcel Gessler in der 11. Minute zum 0:1 für die Ismaninger traf. Garching ließ sich davon allerdings nicht beirren und kam in der 28. Minute durch Akif Abasikeles zum Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit sorgte erneut Akif Abasikeles in der Nachspielzeit (45.+4) für die Führung der Hausherren.

Nach einer umkämpften zweiten Hälfte baute Özcan Özbek in der 84. Minute die Führung auf 3:1 aus. Der späte Anschlusstreffer von Michael Niggl in der 89. Minute brachte Ismaning zwar noch einmal heran, änderte aber nichts mehr am Ausgang der Partie. Durch diesen Sieg bleibt der FC Türk S. Garching weiterhin ungeschlagen und festigt Platz 1 der Tabelle mit 51 Punkten. Der SC Grüne Heide Ismaning fällt nach der Niederlage auf Rang 7 zurück und verpasst es, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

Arnbach jubelt auswärts in Moosach Der TSV Arnbach hat im Kellerduell der Kreisliga München beim TSV Moosach-Hartmannshofen einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und verschafften sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Bereits in der 33. Minute brachte Markus Willibald die Arnbacher mit einem präzisen Abschluss in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Christoph Vogl in der 60. Minute auf 0:2. Nur zwei Minuten später brachte Joker Jonas Seifert die Hausherren noch einmal heran, ehe erneut Christoph Vogl in der 71. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Mit diesem Erfolg klettert der TSV Arnbach auf den 13. Tabellenplatz und zieht damit an der zweiten Mannschaft des VfR Garching vorbei. Moosach-Hartmannshofen hingegen bleibt nach der Niederlage auf Rang 12 und muss weiter um den Klassenerhalt bangen.

Frühes Tor entscheidet hitzige Begegnung Der TSV 1865 Dachau II hat am 20. Spieltag der Kreisliga München einen wichtigen Heimsieg eingefahren und die SpVgg Feldmoching mit 1:0 besiegt. Bereits in der 3. Minute sorgte Georgios Dafermos mit einem präzisen Abschluss für die frühe Führung. Nur wenige Sekunden zuvor hatte Feldmoching einen herben Rückschlag erlitten: Abwehrspieler Patrick Wojcik sah nach einem Foulspiel die Rote Karte und schwächte sein Team entscheidend. Dachau kontrollierte in der Folge das Spielgeschehen, verpasste es aber, die Überzahl in weitere Treffer umzumünzen. Feldmoching kämpfte aufopferungsvoll, konnte trotz Unterzahl jedoch kaum gefährliche Angriffe initiieren. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie weitgehend chancenarm, das frühe Tor sollte schlussendlich den Unterschied machen. Durch den Heimsieg klettert der TSV 1865 Dachau II auf Rang 8 der Tabelle, während die SpVgg Feldmoching auf Platz 11 verharrt und weiter im Tabellenkeller steckt.

Lohhof setzt Ausrufezeichen im Spitzenspiel Der SV Lohhof hat im Auswärtsspiel beim SV Olympiadorf München ein wichtiges Signal im Aufstiegsrennen der Kreisliga München gesetzt. Die Gäste starteten furios und gingen bereits in der 2. Minute durch Thomas Mitsakos in Führung. Olympiadorf brauchte einige Minuten, um ins Spiel zu finden, belohnte sich aber in der 24. Minute mit dem Ausgleich durch Mert Yildiz. In einer umkämpften zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams lange. Erst in der 85. Minute entschied Lirim Kelmendi mit einem platzierten Abschluss die Partie zugunsten der Gäste. Die Schlussphase war von intensiven Zweikämpfen geprägt, doch der SV Lohhof brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Durch diesen Erfolg klettert der SV Lohhof auf Rang 2 der Tabelle und bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter FC Türk S. Garching. Der SV Olympiadorf München rutscht nach der Heimniederlage auf Platz 3 ab und muss im Aufstiegsrennen einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Harthof setzt Offensiv-Glanzpunkt im Kreisliga-Duell gegen Garching II Der FSV Harthof München hat am 20. Spieltag der Kreisliga München ein torreiches Heimspiel für sich entschieden und damit seinen Platz im oberen Tabellendrittel gefestigt. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine turbulente Partie. Bereits in der 4. Minute brachte Amar Kovacevic die Gäste aus Garching früh in Führung. Der Rückschlag weckte jedoch die Hausherren auf: Batuhan Pesenoglu glich in der 15. Minute aus, ehe David Tomasevic nur drei Minuten später zum 2:1 traf. In der 29. Minute legte Abdiram Musse Bile nach. Die Antwort des VfR ließ nicht lange auf sich warten: Ismaila Coulibaly verkürzte in der 32. Minute auf 3:2. Kurz darauf stellte Batuhan Pesenoglu mit seinem zweiten Treffer auf 4:2. Nach der Pause kam Garching II durch Frederik Simon (52.) noch einmal auf, doch Harthof setzte den Schlusspunkt. Nedim Halilovic traf in der 60. Minute, ehe David Tomasevic in der Nachspielzeit endgültig für die Entscheidung sorgte. Mit diesem Erfolg klettert der FSV Harthof München auf Rang 4 der Tabelle und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Der VfR Garching II bleibt hingegen auf dem 13. Tabellenplatz und befindet sich weiterhin im Abstiegskampf.

Sulzemoos siegt auswärts und klettert in der Tabelle Der SV Sulzemoos hat am Freitagabend in der Kreisliga München einen wichtigen Auswärtssieg beim TSV Allach München gefeiert. Vor rund 100 Zuschauern setzten sich die Gäste mit 3:0 durch und überholten Allach in der Tabelle. Die Partie nahm nach einer ausgeglichenen Anfangsphase in der 30. Minute Fahrt auf, als Christian Wagenpfeil die Gäste in Führung brachte. Nur zwei Minuten später erhöhte Manuel Eisgruber auf 2:0, womit Sulzemoos bereits früh die Weichen auf Sieg stellte. Allach mühte sich zwar um den Anschluss, kam jedoch kaum zu zwingenden Möglichkeiten. In der 83. Minute machte der eingewechselte Simon Hainzinger schließlich alles klar. Mit dem Erfolg springt der SV Sulzemoos auf Rang fünf, während der TSV Allach München nun auf Platz sechs zurückfällt. Für Sulzemoos war es ein bedeutender Schritt im Kampf um die vorderen Tabellenplätze, während Allach nach der zweiten Niederlage in Serie wieder nach unten blicken muss.