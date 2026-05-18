Spitzenreiter hält Verfolger-Druck stand, Brachstedt überrascht

– Foto: Andreas Krause

Nach dem Schützenfest des VfB Gräfenhainichen hat Spitzenreiter SG Reppichau dem Druck des Verfolgers standgehalten. Der CFC Germania 03 bleibt in der Verlosung um Platz zwei. Der SV Edelweiß Arnstedt ist fast gerettet und die SG Blau-Weiß Brachstedt überrascht. Das war der 26. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

Der VfB Gräfenhainichen hatte mächtig Druck aufgebaut. Mit dem 8:0-Kantersieg über den TSV Rot-Weiß Zerbst am Mittwochabend war der Verfolger zwischenzeitlich bis auf einen Zähler zum Tabellenführer SG Reppichau herangerückt. Dieser hat seine Aufgabe zwar gemeistert, doch der VfB bleibt in Schlagdistanz zur Spitze.

Ebenfalls bereits am Mittwochabend erfolgreich war der SV Blau-Weiß Farnstädt. Mit dem 4:0-Heimerfolg über die LSG Lieskau bewahrt sich der Aufsteiger seine kleinen Restchancen auf den zweiten Tabellenplatz, der womöglich zur Teilnahme an einer Aufstiegsrelegation qualifizieren würde.

Der SV Edelweiß Arnstedt ist der sportlichen Rettung in der LOTTO-Landesliga Süd ganz nahe. Nach dem vierten Dreier in Folge - einem 4:2-Heimsieg über den FC Grün-Weiß Piesteritz - liegen die Edelweißen bei noch vier ausstehenden Partien acht Punkte vor der gefährlichen Zone.

Nach dem Vorwochen-Erfolg in Brachstedt haben die Hoffnungen auf den Landesliga-Verbleib des TSV Blau-Weiß Brehna wieder einen herben Dämpfer kassiert. Im Heimspiel unterlag der Tabellenvorletzte dem TSV Leuna am Ende sehr deutlich mit 0:6.

Die SG Reppichau hat dem Druck des Verfolger standgehalten: Mit dem 5:0-Erfolg über den SC Naumburg meldete sich der Spitzenreiter der LOTTO-Landesliga Süd nach zuvor zwei Niederlagen am Sonnabend zurück in der Erfolgsspur. So gehen die Reppichauer mit einem Vier-Punkte-Polster gegenüber dem VfB Gräfenhainichen in die letzten vier Spieltage. Zittern um den Klassenerhalt müssen dagegen die Naumburger.

Keine Treffer gab es am Sonnabend am Felsen: Mit einem torlosen Remis trennten sich folglich Turbine Halle und der 1. FC Zeitz.

Der CFC Germania 03 bleibt in der Verlosung um den zweiten Tabellenplatz. Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim SV Rot-Weiß Kemberg behalten die Köthener den drei Punkte besser positionierten VfB Gräfenhainichen im Blick. Dagegen müssen die Blicke in Kemberg - angesichts von nur vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone - nach unten gehen.