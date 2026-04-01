Spitzenreiter hält Verfolger auf Distanz

TSV Feldkirchen II und SV Hohenlinden II trennten sich am gestrigen Spieltag in einer packenden Partie 2:2-Unentschieden. Vor 50 Zuschauern brachte Till Sommerfeldt die Hausherren bereits in der 4. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt: Ferdinand Winkler glich in der 6. Minute aus. In der 16. Minute verwandelte Ludwig Faltermeier einen Foulelfmeter zur erneuten Führung für Feldkirchen. Doch kurz vor Schluss sicherte Alexander Finauer mit seinem Treffer in der 89. Minute das Remis für den Spitzenreiter.