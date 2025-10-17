Spitzenreiter Haching „nur“ Remis - Kickers schlagen Fürth

Die Niederbayern erwischten den besseren Start in die Partie und erarbeiteten sich bereits zu Beginn zahlreiche gute Torchancen. Obwohl Wacker den Gästen aus Memmingen spielerisch und anhand der Torchancen überlegen war, ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Lukas Walchhütter erzielte den 1:0-Führungstreffer für Burghausen nach Vorarbeit von Ade (59.). Memmingen bemühte sich im Anschluss, brachte aber nur wenig gefährliches auf das Gehäuse von Wacker-Schlussmann Schöller. Für die Burghausener-Erlösung sorgte kurz vor Schluss Felix Bachschmid (84.), der mit dem 2:0-Endstands-Treffer gleichzeitig sein siebtes Saisontor feiern durfte.

Karl-Heinz Fenk, sportlicher Leiter SV Wacker Burghausen: „Ich denke, dass das heute ein hochverdienter Sieg war. Wir haben ab der ersten Minute tollen Fußball gespielt und über 90 Minuten so gut wie nichts zugelassen.