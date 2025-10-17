 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Die Würzburger Kickers um Bonga (Links), Ochs (Mitte) und Hägele (Rechts) feierten einen ungefährdeten 3:1-Sieg gegen die Kleeblätter
Die Würzburger Kickers um Bonga (Links), Ochs (Mitte) und Hägele (Rechts) feierten einen ungefährdeten 3:1-Sieg gegen die Kleeblätter – Foto: Markus Römer/Scheuring

Spitzenreiter Haching „nur“ Remis - Kickers schlagen Fürth

Drei Freitagabend-Begegnungen läuteten den 14. Spieltag der Regionalliga Bayern ein

Zum Einstieg des 14. Spieltags der Regionalliga Bayern am Freitagabend duellierten sich die Würzburger Kickers und die Zweitvertretung der Kleeblätter aus Fürth. Auch wenn es lange Zeit spannend blieb, entschieden die Kickers die Partie am Ende mit 3:1 für sich und blieben somit auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen. Für die SpVgg Unterhaching gab es nach zuletzt vier Siegen in Folge wieder mal einen Punktverlust. Die SpVgg Bayreuth lieferte den Vorstädtern einen harten Kampf und entführte folgerichtig verdient einen Punkt aus Haching (1:1). Zu wenig war die Leistung des FC Memmingen beim Auswärtsspiel in Burghausen. Am Ende feierte Wacker einen über 90 Minuten ungefährdeten 2:0-Erfolg.

Abpfiff

Im Uhlsport-Park Unterhaching war alles angerichtet, um den fünften Sieg in Folge zu feiern, jedoch waren es die Bayreuther, die zu Beginn den Ton angaben. Nachdem Alexander Winkler zwar die Riesen-Chance zur Führung nach Freistoß auf dem Fuß hatte (19.), schlug es nur eine Minute später im eigenen Gehäuse ein und Bayreuth ging aufgrund einer starken Anfangsphase nicht unverdient durch Nicolas Andermatt mit 1:0 in Front. Mit Wut im Bauch zeigten die Vorstädter im Anschluss eine bessere Leistung und erarbeiteten sich Chance um Chance. Die Bemühungen blieben vorerst jedoch unbewohnt, weshalb es bis zur Halbzeit beim 1:0 blieb. Den Ausgleichstreffer im zweiten Durchgang erzielte Jeroen Krupa, der nach einer Klasse Einzelleistung von Ortel bilderbuchmäßig bedient wurde.
Markus Schwabl, sportlicher Leiter SpVgg Unterhaching: „Wir taten uns heute sehr schwer ins Spiel zu kommen und haben uns körperlich etwas die Schneid abkaufen lassen. In der zweiten Hälfte hatten wir viel mehr Energie auf dem Platz, bessere Positionierungen, und besseres Passspiel. Drei Punkte wären in meinen Augen heute jedoch nicht verdient gewesen, da wir quasi aus null Torchancen ein Tor erzielt haben. Solche Spiele gibt es. Jetzt heißt es Mund abputzen und nächste Woche gegen Memmingen wieder drei Punkte einfahren.“

Abpfiff

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase beider Mannschaften war es Tarsis Bonga, der als Dosenöffner für die Kickers agierte und mit dem 1:0 in der 26. Spielminute den 1:0-Führungstreffer markierte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte zeigte sich Würzburg dominant und nahm die knappe Führung mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel startete Fürth wacher und versuchte den Hausherren mehr abzuverlangen. Beide Teams neutralisierten sich in den Folgeminuten, ehe die Kickers per Doppelschlag durch Meisel (76.) und Berisha (78.) in der Schlussviertelstunde den Sack zumachten. Den 3:1-Ehrentreffer für Fürth erzielte Halit Yilmaz kurz vor dem Schlusspfiff (89.).

Die Niederbayern erwischten den besseren Start in die Partie und erarbeiteten sich bereits zu Beginn zahlreiche gute Torchancen. Obwohl Wacker den Gästen aus Memmingen spielerisch und anhand der Torchancen überlegen war, ging es mit 0:0 in die Halbzeit. Lukas Walchhütter erzielte den 1:0-Führungstreffer für Burghausen nach Vorarbeit von Ade (59.). Memmingen bemühte sich im Anschluss, brachte aber nur wenig gefährliches auf das Gehäuse von Wacker-Schlussmann Schöller. Für die Burghausener-Erlösung sorgte kurz vor Schluss Felix Bachschmid (84.), der mit dem 2:0-Endstands-Treffer gleichzeitig sein siebtes Saisontor feiern durfte.

Karl-Heinz Fenk, sportlicher Leiter SV Wacker Burghausen: „Ich denke, dass das heute ein hochverdienter Sieg war. Wir haben ab der ersten Minute tollen Fußball gespielt und über 90 Minuten so gut wie nichts zugelassen.

