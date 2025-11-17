Spitzenreiter Grün-Weiß Pödinghausen rettet Punkt in der Nachspielzeit

Ausgerechnet sein alter Verein hat Pödinghausens Trainer Holm Windmann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der TuS Brake trat beim Tabellenführer sehr engagiert auf und war dem Sieg beim 1:1 (0:0) näher.

Die Braker traten beim Tabellenführer und Herbstmeister sehr engagiert auf, investierten viel und verpassten den Gastgebern bei ungemütlichem Wetter eine zusätzliche kalte Dusche mit dem 0:1 in der 66. Spielminute durch Joshua Ortuzar. Diesem Rückstand rannten die Pödinghauser auf dem schwer bespielbarem Rasenplatz vergeblich hinterher – bis zur vierten Minute der Nachspielzeit, als der aufgerückte Innenverteidiger Philip Ewert den Grün-Weißen mit dem 1:1 in der 94. Minute immerhin einen Punkt rettete.

„Das hat er in bester Stürmermanier hervorragend gemacht“, lobte Windmann und sprach von einem Punktgewinn für seine Mannschaft, die mit 14 Feldspielern sehr eng besetzt war. „In der ersten Halbzeit waren wir einen Tick besser, da wurden uns zwei Tore aberkannt, die zweite ging an die Braker, die ein sehr gutes Spiel gemacht haben“, erkannte Windmann an.

Seine Mannschaft bleibt an der Tabellenspitze, jetzt aber nur noch zwei Zähler vor dem BV Stift Quernheim, der das Verfolgerduell bei der Spvg. Hiddenhausen mit 4:2 gewann. "Ich denke, dass wir in diesem Jahr kein Heimspiel auf diesem Platz mehr austragen können, der Rasen ist ordentlich durchgenudelt", so Holm Windmann mit Blick auf die letzte Partie am 30. November gegen den SC Bünde.