Spitzenreiter gibt sich keine Blöße

Hielten die Gastgeber das Spiel in den ersten zwanzig Minuten noch offen, bereiteten die abgeklärteren Gäste den Platzherren in der Folgezeit mit ihrem schnellen Kurzpassspiel enorme Schwierigkeiten. Das 0:1 fiel allerdings nach einem Eckball, der klug auf Aaron Weber zurückgelegt wurde, dessen Schuss aus 16 m zum 0:1 im linken Eck landete. Danach übernahm die SpVgg vollends das Kommando, während die Einheimischen außer einem Kopfball von Julian Wacker, der knapp übers Tor flog, im ersten Durchgang kaum mehr für Gefahr sorgten. Dagegen brannte es im Rot am Seer Strafraum des Öfteren lichterloh, und TVR-Torhüter Ciprian Bica verhinderte einige Male weitere Gegentreffer, war aber beim 0:2 chancenlos, als Maximilian Beck das Leder von der Strafraumgrenze unter die Latte knallte. Die überlegen agierenden Gäste, die zur Pause durchaus höher hätten führen können, machten nach dem Wechsel geradeso weiter. Nach einer Flanke und einem Stockfehler in der TVR-Abwehr erhöhte Emanuel Hertlein auf 0:3, als er den Ball aus 10 m ins linke Eck schob. Die Platzherren steckten dies aber gut weg, und nach einem Eckball von Jan Wagner verkürzte Simon Könninger per Kopf auf 1:3. Anschließend kam etwas Hektik auf, doch die Gemüter beruhigten sich schnell wieder. Nach einem Querpass von Emanual Hertlein durch den Strafraum versenkte Aaron Weber die Kugel aus spitzem Winkel zum 1:4. In der Schlussphase verwandelte Jan Wagner einen Handelfmeter zur 2:4-Ergebniskosmetik, nachdem Lenny Wucherer einen Kopfball von Lars Köber auf der Torlinie mit der Hand abwehrte, wofür er vom Unparteiischen die Rote Karte gezeigt bekam. Die fünfminütige Nachspielzeit bescherte dem TVR nochmals kurz Hoffnung, aber letztendlich schaukelte der Spitzenreiter seinen Vorsprung sicher über die Zeit.