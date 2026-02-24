Spitzenreiter gewinnt Topspiel knapp – Jüngersdorf setzt Serie fort

– Foto: Till Siemes

Der 14. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga markierte den Start nach der Winterpause – und brachte direkt Bewegung in die Tabelle. Während Spitzenreiter DJK Südwest Köln im Topspiel die Oberhand behielt, schob sich Alemannia Aachen auf Platz zwei. Im Tabellenmittelfeld sorgte die TuS Jüngersdorf mit dem fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen für das nächste Ausrufezeichen.

Allner-Coach Jesse Muambay sprach von einer intensiven Partie: „Es war ein sehr, sehr knappes Spiel. Viele Zweikämpfe, sehr körperbetont – genau das, was wir erwartet haben.“ Seine Mannschaft habe gute Pressingmomente und mehrere Großchancen gehabt, unter anderem nach einer einstudierten Freistoßvariante vor dem 1:1. „Am Ende ist es ein verdienter Sieg für Südwest, weil sie zwei Tore gemacht haben. Wir hatten auch in Unterzahl noch zwei Riesenchancen auf das 2:2. Mund abwischen und weiter – wir sind voll im Soll.“

Im Topspiel setzte sich der DJK Südwest Köln knapp mit 2:1 gegen den Verfolger SV Allner-Bödingen durch und bleibt damit weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Minasso brachte die Kölnerinnen nach 18 Minuten in Führung, Wickert glich kurz vor der Pause aus (45.). Becker erzielte in der 54. Minute den entscheidenden Treffer. Für Allner-Bödingen war es die zweite Saisonniederlage – beide kassierte man gegen Südwest.

Profiteur des Spieltags ist Alemannia Aachen, die sich souverän mit 3:0 gegen den SV Bergfried Leverkusen durchsetzten. Nach torloser erster Halbzeit sorgten von der Eltz (50.), Großmann (53.) und erneut von der Eltz (82.) für klare Verhältnisse. Aachen ist damit wieder Zweiter, Bergfried bleibt Tabellenletzter und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Leverkusens Trainer Sebastian Finster sah dennoch Positives: „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und konnten 30 Minuten mitbestimmen. Leider bekommen wir dann zwei schnelle Tore. Das Ergebnis ist zwei Tore zu hoch ausgefallen, zumal uns beim Stand von 2:0 ein regulärer Treffer aberkannt wurde. Auf dieser Leistung lässt sich jedoch aufbauen.“

Ihren starken Lauf setzt die TuS 08 Jüngersdorf fort. Beim 3:0-Heimsieg gegen Casa Espana gelang der fünfte Erfolg aus den vergangenen sechs Spielen. Poschmann (67.), Scheer (78.) und Breuer (89.) trafen nach einer dominanten zweiten Halbzeit. Jüngersdorf verbessert sich damit auf Rang sieben und überholt Casa Espana, das nun Achter ist. Bemerkenswert: Bis zum 12. Spieltag stand der TuS noch auf dem vorletzten Platz.

Trainer Hans-Josef Ohrem zeigte sich zufrieden: „Wir haben zehn Minuten gebraucht, um reinzukommen. Danach hatten wir mehrere hochkarätige Chancen. Mit dem 1:0 ist der Knoten geplatzt. Am Ende war das 3:0 hochverdient und eine gute Leistung zum Rückrundenstart.“

Ebenfalls mit 3:0 gewann der SC Alemannia Straß sein Heimspiel gegen den SV Menden. Lossner (29.), Gottschalk (51.) und Eisenbach (84.) sorgten für einen verdienten Heimerfolg gegen den favorisierten Tabellenvierten. Straß rückt damit auf Platz neun vor, Menden fällt auf Rang sechs zurück.

Trainer Sascha Schmitz lobte den Auftritt seiner Mannschaft ausdrücklich: „Wir haben trotz schwieriger Witterungsbedingungen von Beginn an konzentriert gespielt und Menden kaum Räume gelassen. Dank stabiler Defensive und hoher Effizienz bleiben die drei Punkte verdient in Straß. Ein großes Lob an die Mannschaft, die sich die ganze Woche fokussiert vorbereitet hat.“

Bereits am Samstag hatte der TuS Homburg-Bröltal mit 0:3 gegen die dritte Mannschaft des 1. FC Köln verloren – die Partie geht allerdings nicht in die Wertung ein, da die Kölnerinnen außer Konkurrenz antreten.

Der Rückrundenauftakt hat damit direkt für klare Signale gesorgt: Südwest bleibt das Maß der Dinge, Aachen und Allner-Bödingen kämpfen um Platz Zwei – und Jüngersdorf arbeitet sich eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller nach oben.