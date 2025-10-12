Spitzenreiter gewinnt Topspiel

TuS -Trainer Kevin Jahns fiel krankheitsbedingt aus. Doch auch unter dem spielenden Co-Trainer, Steffen Brandt, gab es einen Sieg. Den besseren Start in einer im ersten Durchgang ausgeglichenen Partie erwischten die Hausherren. Kurz nachdem Ismail Topcu eine riesen Chance zum 0:1 vergab, machte es Simon Bockelmann besser. Gästetorwart Mathis Wilhelmi hatte Söhnke Weber den Ball in den Fuß gespielt, der dann seinen Mitspieler bediente. Das 1:1 leitete Topcu ein, als er Lars Völker von außen anspielte. "Da stimmte unsere Zuteilung nicht. Jetzt gab es immer wieder Unterbrechungen nach Zweikämpfen oder Fouls. Ismail Topcu landete bei einem langen Ball und einem Zweikampf unglücklich auf dem Kopf. Er versuchte noch weiterzuspielen, musste dann aber mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung raus", sagte Steffen Brandt.

Harsefeld geht erneut in Führung

In der 37. Minute sah Simon Bockelmann den in der Mitte freistehenden Niklas Hafke, der aus drei Metern einschieben konnte. Ein weiterer Treffer wurde kurz vor der Pause aufgrund eines Handspiels zurückgepfiffen. "Nach dem Wechsel kamen von Oste/Oldendorf nicht mehr viele Offensivaktionen. Vielleicht lag das am Ausfall des Toptorjägers. Unser großes Plus ist in dieser Saison unsere körperliche Fitness", so Steffen Brandt. Auch am dritten Treffer war dann Simon Bockelmann beteiligt. Er legte auf und Alssir Hassan Abolgasim vollendete. Weitere Gelegenheiten vergaben die Gastgeber. "Aufgrund der zweiten Halbzeit ist unser Sieg auf jeden Fall verdient. Wahnsinn, jetzt haben wir nach neun Spielen schon so viele Punkte, wie in der ganzen letzten Saison. Wir sind echt alle sehr stolz", so der spielende Co-Trainer. Für Oste/Oldendorf war es die erste Niederlage nach sechs ungeschlagenen Begegnungen.

Schiedsrichter: Christian Peters - Tore: 1:0 Simon Bockelmann (8.), 1:1 Lars Völker (11.), 2:1 Niklas Hafke (37.), 3:1 Alssir Hassan Abolgasim (76.)