Spitzenreiter gewinnt spät im Kreisliga-Krimi Erik Steenken Kopfballtor erlöst TUS Hilter von Michael Eggert · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser

Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Martin Lührmann

Der Spitzenreiter der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen Viktoria Gesmold II auf sieben Punkte - bei einem weniger ausgetragenen Spiel - gegenüber dem Verfolger VFL Kloster Oesede aus. Es war ein wichtiger Arbeitssieg, der erst in der Schlußphase sichergestellt wurde.

Nach einer halben Stunde Spielzeit brachte Maris Seelhöfer den Gastgeber nach einem sehenswerten Konter überraschend in Führung. Die passende Antwort des Tabellenfühers lies nicht lange auf sich warten. Felix Bauer erzielte nur zehn Minuten später nach feiner Vorarbeit von Jonas Tappmeyer den 1:1-Ausgleich. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit verpassten beide Teams gute Chancen zur Führung. Im weiteren Spielverlauf drückten die Gäste gegen das Gesmolder Abwehrbollwerk auf die Führung und hatten spät Erfolg. Wenige Minuten vor Ende der Partie gelang dem TUS Hilter der viel umjubelte Siegtreffer. Einen von Jonas Tappmeyer getretener Freistoß verwandelte Erik Steenken per Kopf ins Gesmolder Tor.

Erik Steenken geland der späte Siegtreffer für den TUS Hilter – Foto: Fupa

"Viktoria Gesmold hat taktisch sehr gut und leidenschaftlich verteidigt und ist mit dem ersten eigenen Torschuss in Führung gegangen. Noch vor der Pause ist uns nach vielen guten Möglichkeiten der wichtige Ausgleich gelungen. In der zweiten Halbzeit war es ein Geduldsspiel mit dem glücklichen Ende für uns. Kompliment an meine Jungs, die bis zum Schluss daran geglaubt haben, aber auch an die junge Gesmolder Mannschaft, die uns alles abverlangt haben," sagte uns Trainer Patrick van der Sanden nach dem Spiel.