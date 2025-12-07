Spitzenreiter Germania Bietigheim mit Heimpleite, zwei Mal 6:3

Ein torreicher Abschluss vor der Winterpause mit überraschenden Ausgängen: Der Spitzenreiter SV Germania Bietigheim stolpert, während Verfolger TSV Münchingen eindrucksvoll nachlegt. Dahinter verdichten Siege von Besigheim, Aldingen und dem AKV B.G. Ludwigsburg das Mittelfeld – und Schwieberdingen sendet ein kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf.
Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II setzt in Löchgau die frühen Stiche: Berin Kardumovic (8.) und Richard Frimpong (21.) treffen, zwischenzeitlich gleicht Leandro Franco (13.) für den FV Löchgau II aus. In einer offenen Anfangsphase entscheidet die bessere Effizienz der Gäste.
---
Kornwestheim spielt zielstrebig nach vorne und schnürt NK Croatia Bietigheim ein: Tom Schneider (34./62.), Issa Mira (52.), Pirmin Löffler (71.) und Lionel Schmidt (74.) treffen zum klaren Heimsieg. Die Gastgeber verschaffen sich damit Luft im Tabellenkeller.
---
Schwieberdingen dreht mit viel Wucht auf: Giuseppe Masso (17.), Maximilian Graf (25.), Francesco Masso (28./58./66.) und Sandro Waldeck (79.) markieren die Heimtreffer. Für den SV Pattonville fallen die Tore durch nicht genannte Schützen (22., 45.+3) sowie per Strafstoß (72.), doch die Offensivshow der Gastgeber ist zu dominant.
---
In einem wilden Schlagabtausch wendet Ludwigsburg nach 1:3-Rückstand das Spiel: Shkemb Miftari (4./55./57.), Ali Parhizi (29.), Ermir Doci (71.) und Flamur Nurshaba (90.+2) treffen für den AKV B.G. Ludwigsburg. Marbachs zwischenzeitliche Führung hatten Christian Benz (9.), Besnik Rrusta (18.) und Philipp Bez (26.) herausgeschossen.
---
Besigheim dreht nach der Pause auf: Ermal Gashi (40.), Pascal Wolter (71.), Georgios Katsanidis (77./79.) und Tom Haertel (90.+2) lassen die Partie kippen. Für den TSV Heimsheim hatten Oliver Münzer (26.) und Lino Widmaier (49.) vorgelegt, doch defensiv fehlte am Ende die Stabilität.
---
Der TSV Merklingen zeigt beim Spitzenreiter eine abgeklärte Vorstellung und sticht kurz vor und nach der Pause zu: Melvin Schöll (41.) und Emmanuel Alonso Garcia (48.) sorgen für den Auswärtssieg. Germania Bietigheim findet gegen die kompakte Gästeordnung kein Mittel.
---
Der Tabellenzweite untermauert seine Form: Dany Abdul-Karim (6.), Nikola Prkacin (14.), Behar Hasanaj (34./61.) und Angelo Coppola (53.) treffen für den TSV Münchingen. Für den TSV Phönix Lomersheim verkürzen Tim Dettinger (45.+1) und Mika Scheible (90.+5), ohne die Partie noch einmal zu öffnen.
---
Aldingen behält in einem offenen Spiel die Nerven: Dominik Hoffmann (20.), Brahim Santino Renz (35.), Tim Hoffmann (51.) und Robin Lee Pfohl (70.) treffen für den TV Aldingen. Hessigheim antwortet durch Max Keller (9.), Quentin Stahnke (58.) und Jannik Egger (90.+8), kommt aber zu spät heran.
