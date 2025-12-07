 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Spitzenreiter Germania Bietigheim mit Heimpleite, zwei Mal 6:3

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Ein torreicher Abschluss vor der Winterpause mit überraschenden Ausgängen: Der Spitzenreiter SV Germania Bietigheim stolpert, während Verfolger TSV Münchingen eindrucksvoll nachlegt. Dahinter verdichten Siege von Besigheim, Aldingen und dem AKV B.G. Ludwigsburg das Mittelfeld – und Schwieberdingen sendet ein kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf.

---

Heute, 14:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
1
2

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II setzt in Löchgau die frühen Stiche: Berin Kardumovic (8.) und Richard Frimpong (21.) treffen, zwischenzeitlich gleicht Leandro Franco (13.) für den FV Löchgau II aus. In einer offenen Anfangsphase entscheidet die bessere Effizienz der Gäste.

---

Heute, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
5
0
Abpfiff

Kornwestheim spielt zielstrebig nach vorne und schnürt NK Croatia Bietigheim ein: Tom Schneider (34./62.), Issa Mira (52.), Pirmin Löffler (71.) und Lionel Schmidt (74.) treffen zum klaren Heimsieg. Die Gastgeber verschaffen sich damit Luft im Tabellenkeller.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
6
3
Abpfiff

Schwieberdingen dreht mit viel Wucht auf: Giuseppe Masso (17.), Maximilian Graf (25.), Francesco Masso (28./58./66.) und Sandro Waldeck (79.) markieren die Heimtreffer. Für den SV Pattonville fallen die Tore durch nicht genannte Schützen (22., 45.+3) sowie per Strafstoß (72.), doch die Offensivshow der Gastgeber ist zu dominant.

---

Heute, 14:00 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
6
3
Abpfiff

In einem wilden Schlagabtausch wendet Ludwigsburg nach 1:3-Rückstand das Spiel: Shkemb Miftari (4./55./57.), Ali Parhizi (29.), Ermir Doci (71.) und Flamur Nurshaba (90.+2) treffen für den AKV B.G. Ludwigsburg. Marbachs zwischenzeitliche Führung hatten Christian Benz (9.), Besnik Rrusta (18.) und Philipp Bez (26.) herausgeschossen.

---

Heute, 14:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
5
2
Abpfiff

Besigheim dreht nach der Pause auf: Ermal Gashi (40.), Pascal Wolter (71.), Georgios Katsanidis (77./79.) und Tom Haertel (90.+2) lassen die Partie kippen. Für den TSV Heimsheim hatten Oliver Münzer (26.) und Lino Widmaier (49.) vorgelegt, doch defensiv fehlte am Ende die Stabilität.

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
0
2
Abpfiff

Der TSV Merklingen zeigt beim Spitzenreiter eine abgeklärte Vorstellung und sticht kurz vor und nach der Pause zu: Melvin Schöll (41.) und Emmanuel Alonso Garcia (48.) sorgen für den Auswärtssieg. Germania Bietigheim findet gegen die kompakte Gästeordnung kein Mittel.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
5
2
Abpfiff

Der Tabellenzweite untermauert seine Form: Dany Abdul-Karim (6.), Nikola Prkacin (14.), Behar Hasanaj (34./61.) und Angelo Coppola (53.) treffen für den TSV Münchingen. Für den TSV Phönix Lomersheim verkürzen Tim Dettinger (45.+1) und Mika Scheible (90.+5), ohne die Partie noch einmal zu öffnen.

---

Heute, 14:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
4
3
Abpfiff
Aldingen behält in einem offenen Spiel die Nerven: Dominik Hoffmann (20.), Brahim Santino Renz (35.), Tim Hoffmann (51.) und Robin Lee Pfohl (70.) treffen für den TV Aldingen. Hessigheim antwortet durch Max Keller (9.), Quentin Stahnke (58.) und Jannik Egger (90.+8), kommt aber zu spät heran.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 07.12.2025, 18:00 Uhr
Timo BabicAutor