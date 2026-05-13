Spitzenreiter gegen Lieblingsgegner, Rivale kann Meistermacher werden

– Foto: Sophie Lisker

Krönt sich der SSC Weißenfels schon am Mittwochabend zum Landesmeister? Liefert ausgerechnet der Rivale die entscheidende Schützenhilfe? Und bleibt der 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen den Haldensleber SC im Torrausch? Diese Fragen werden am Mittwochabend in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt beantwortet.

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Wird ausgerechnet der SV Blau-Weiß Zorbau zum Meistermacher des Rivalen? Sollten die Zorbauer am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen den SV Dessau 05 gewinnen, könnte der SSC Weißenfels am selben Abend bereits vorzeitig das Meisterstück in der Verbandsliga perfekt machen. Die Sache hat allerdings einen Haken: Zuletzt siebenmal in Folge gingen die Blau-Weißen nicht als Sieger vom Platz. Ändert sich das ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten?

Verliert der SV Dessau 05 und gewinnt der SSC Weißenfels, so wäre die Landesmeisterschaft bereits am Mittwochabend perfekt. Und gewonnen haben die Weißenfelser in der jüngeren Vergangenheit oft gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Die letzten sieben Aufeinandertreffen gingen allesamt an den SSC. Die Dölauer sind durchaus ein Lieblingsgegner des Spitzenreiters, der das Hinspiel in der Heide mit 3:1 gewonnen hatte.

Heute, 19:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen SV 1890 Westerhausen Westerhausen 19:00 live PUSH

Zum Duell der Tabellennachbarn empfängt der VfB Sangerhausen am Mittwochabend den SV Westerhausen. Beide Teams haben den Klassenerhalt schon so gut wie sicher. Die Wolfsberg-Elf schielt aber noch auf einen Podestplatz - zumindest in der Rückrundentabelle. In dieser steht die Mannschaft von Garrit Golombek vor dem Gastspiel in der Rosenstadt auf Rang drei.

Zum bereits 26. Mal stehen sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Haldensleber SC am Mittwochabend in der Verbandsliga um Punkte gegenüber. Mit zwölf zu zehn Siegen in den direkten Duellen hat BiWo aktuell die Nase vorne, vor allem dank einer zuletzt starken Serie. Die letzten sechs Aufeinandertreffen gingen allesamt an den 1. FC Bitterfeld-Wolfen - mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 29:1 (!). Kann der HSC seinen BiWo-Bann brechen?

Heute, 19:00 Uhr SC Bernburg SC Bernburg FSV Barleben Barleben 19:00 live PUSH