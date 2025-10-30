– Foto: Imago Images

Spitzenreiter Gartz will Wiedergutmachung, Strausberg empfängt Schönow Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 9. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Nord Brandenburg SC Templin BW Wriezen Strausberg Birkenwerder + 12 weitere

Der 9. Spieltag der Landesklasse Nord verspricht viel Spannung. Spitzenreiter Blau-Weiß Gartz will nach der Niederlage in Oberkrämer zurück in die Erfolgsspur, während Verfolger Strausberg das Duell gegen Schönow bestreitet. Zudem stehen in Prenzlau, Joachimsthal und Lunow einige Partien an, die sowohl oben als auch unten in der Tabelle entscheidende Bedeutung haben.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der Spieltag beginnt mit einem Flutlichtduell, das viel verspricht. Der FSV Schorfheide Joachimsthal siegte zuletzt mit 2:0 gegen Birkenwerder – Moritz Fedder brachte sein Team in der 36. Minute in Führung, Henning Paech legte in der 66. Minute nach. Eintracht Wandlitz kommt mit Rückenwind: Beim 4:3-Heimsieg gegen TuS Sachsenhausen II trafen Florian Mielke (3. und 42.) und Paul Roller (6. und 57.) doppelt. Beide Teams stehen im Mittelfeld, beide wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Joachimsthal setzt auf Heimstärke, Wandlitz auf seine treffsicheren Angreifer. ---

Im Kellerduell treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt ein Lebenszeichen zeigten. Klosterfelde II überraschte mit einem 2:1-Sieg in Velten – Finn Ernemann traf in der 55. Minute, Jordan Fernandes in der Nachspielzeit zum späten Sieg. Ahrensfelde II hingegen unterlag knapp mit 0:1 gegen Templin, obwohl man kämpferisch überzeugte. Für beide Mannschaften zählt am Samstag nur ein Sieg, um den Anschluss an die rettenden Plätze zu halten. Die Partie verspricht viel Einsatz, Zweikampfintensität und Nervenkitzel pur. ---

Die SpG Lunow/Oderberg ist das Überraschungsteam der Saison. Nach dem sensationellen 2:1-Auswärtssieg beim FC Strausberg – erzielt durch Tore von Niklas Prillwitz (7.) und Philip Baier (90.+3) – hat der Aufsteiger seine Erfolgsserie weiter ausgebaut. Blau-Weiß Wriezen dagegen verlor in Gramzow mit 1:3, trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers durch Marco Mateus Mariano Dos Santos (45.+2). Lunow will den nächsten Coup landen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen, Wriezen braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. ---

Das Spitzenspiel des Spieltags: Der Tabellenzweite Strausberg empfängt den Vierten aus Schönow. Strausberg verlor erstmals in dieser Saison mit 1:2 gegen Lunow/Oderberg – Moritz Röhr erzielte zwar den Ausgleich (48.), doch ein später Gegentreffer sorgte für Ernüchterung. Der BSV Rot-Weiß Schönow musste ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen und unterlag Prenzlau mit 2:3, obwohl Michel Seckler (30.) und Matthias König (57.) trafen. Beide Teams wollen eine Reaktion zeigen – es dürfte ein intensives Duell zweier Topmannschaften werden. ---

In Prenzlau trifft neue Zuversicht auf Wiedergutmachungswillen. Der FSV Rot-Weiß Prenzlau siegte zuletzt mit 3:2 in Schönow – Christoph Schmidt (45.+2, 64.) und Tom Wege (80.) erzielten die Tore. Der TuS Sachsenhausen II dagegen kassierte ein unglückliches 3:4 in Wandlitz, trotz Treffern von Yannik Ruch (22.), Erik Beutke (31.) und Nick Dammenhayn (60.). Für beide Teams ist dieses Duell richtungsweisend: Prenzlau kann sich mit einem Sieg weiter vom Tabellenkeller absetzen, Sachsenhausen II braucht Punkte, um im oberen Bereich zu bleiben. ---

Auf den ersten Blick scheint die Rollenverteilung klar: Birkenwerder verlor zuletzt mit 0:2 in Joachimsthal und hat nach zehn Spielen erst acht Punkte gesammelt. Der 1. SV Oberkrämer 11 hingegen präsentierte sich beim 2:0 gegen Spitzenreiter Gartz in Bestform. Ein Eigentor von Ole Nieclaus (13.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Philip Pfefferkorn (70.) brachten den sechsten Saisonsieg. Für Birkenwerder ist es die Chance, gegen ein Topteam Mut zu fassen – für Oberkrämer die Möglichkeit, den Druck auf die Spitze zu erhöhen. ---

Der Spitzenreiter will zurück in die Erfolgsspur. Nach dem 0:2 gegen Oberkrämer, bei dem Kimi Kohlheim (79.) Rot sah, gilt es für Gartz, den Fokus wiederzufinden. Gegen Velten soll das Angriffsspiel wieder zünden. Der SC Oberhavel Velten unterlag zuletzt zuhause gegen Klosterfelde II mit 1:2, obwohl Ramon Dietrich (43.) die Führung erzielt hatte. Gartz will vor heimischem Publikum eine Reaktion zeigen und den Spitzenplatz verteidigen. ---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin VfB Gramzow VfB Gramzow 14:00 PUSH