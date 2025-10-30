 2025-10-30T09:37:45.468Z

Allgemeines
Spitzenreiter Gartz will Wiedergutmachung, Strausberg empfängt Schönow

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 9. Spieltags

Der 9. Spieltag der Landesklasse Nord verspricht viel Spannung. Spitzenreiter Blau-Weiß Gartz will nach der Niederlage in Oberkrämer zurück in die Erfolgsspur, während Verfolger Strausberg das Duell gegen Schönow bestreitet. Zudem stehen in Prenzlau, Joachimsthal und Lunow einige Partien an, die sowohl oben als auch unten in der Tabelle entscheidende Bedeutung haben.

---

Morgen, 19:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
19:00live

Der Spieltag beginnt mit einem Flutlichtduell, das viel verspricht. Der FSV Schorfheide Joachimsthal siegte zuletzt mit 2:0 gegen Birkenwerder – Moritz Fedder brachte sein Team in der 36. Minute in Führung, Henning Paech legte in der 66. Minute nach. Eintracht Wandlitz kommt mit Rückenwind: Beim 4:3-Heimsieg gegen TuS Sachsenhausen II trafen Florian Mielke (3. und 42.) und Paul Roller (6. und 57.) doppelt. Beide Teams stehen im Mittelfeld, beide wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Joachimsthal setzt auf Heimstärke, Wandlitz auf seine treffsicheren Angreifer.

---

Sa., 01.11.2025, 13:00 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
13:00

Im Kellerduell treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt ein Lebenszeichen zeigten. Klosterfelde II überraschte mit einem 2:1-Sieg in Velten – Finn Ernemann traf in der 55. Minute, Jordan Fernandes in der Nachspielzeit zum späten Sieg. Ahrensfelde II hingegen unterlag knapp mit 0:1 gegen Templin, obwohl man kämpferisch überzeugte. Für beide Mannschaften zählt am Samstag nur ein Sieg, um den Anschluss an die rettenden Plätze zu halten. Die Partie verspricht viel Einsatz, Zweikampfintensität und Nervenkitzel pur.

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
14:00

Die SpG Lunow/Oderberg ist das Überraschungsteam der Saison. Nach dem sensationellen 2:1-Auswärtssieg beim FC Strausberg – erzielt durch Tore von Niklas Prillwitz (7.) und Philip Baier (90.+3) – hat der Aufsteiger seine Erfolgsserie weiter ausgebaut. Blau-Weiß Wriezen dagegen verlor in Gramzow mit 1:3, trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers durch Marco Mateus Mariano Dos Santos (45.+2). Lunow will den nächsten Coup landen und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen, Wriezen braucht dringend Punkte im Abstiegskampf.

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
14:00

Das Spitzenspiel des Spieltags: Der Tabellenzweite Strausberg empfängt den Vierten aus Schönow. Strausberg verlor erstmals in dieser Saison mit 1:2 gegen Lunow/Oderberg – Moritz Röhr erzielte zwar den Ausgleich (48.), doch ein später Gegentreffer sorgte für Ernüchterung. Der BSV Rot-Weiß Schönow musste ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen und unterlag Prenzlau mit 2:3, obwohl Michel Seckler (30.) und Matthias König (57.) trafen. Beide Teams wollen eine Reaktion zeigen – es dürfte ein intensives Duell zweier Topmannschaften werden.

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
14:00

In Prenzlau trifft neue Zuversicht auf Wiedergutmachungswillen. Der FSV Rot-Weiß Prenzlau siegte zuletzt mit 3:2 in Schönow – Christoph Schmidt (45.+2, 64.) und Tom Wege (80.) erzielten die Tore. Der TuS Sachsenhausen II dagegen kassierte ein unglückliches 3:4 in Wandlitz, trotz Treffern von Yannik Ruch (22.), Erik Beutke (31.) und Nick Dammenhayn (60.). Für beide Teams ist dieses Duell richtungsweisend: Prenzlau kann sich mit einem Sieg weiter vom Tabellenkeller absetzen, Sachsenhausen II braucht Punkte, um im oberen Bereich zu bleiben.

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
14:00

Auf den ersten Blick scheint die Rollenverteilung klar: Birkenwerder verlor zuletzt mit 0:2 in Joachimsthal und hat nach zehn Spielen erst acht Punkte gesammelt. Der 1. SV Oberkrämer 11 hingegen präsentierte sich beim 2:0 gegen Spitzenreiter Gartz in Bestform. Ein Eigentor von Ole Nieclaus (13.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Philip Pfefferkorn (70.) brachten den sechsten Saisonsieg. Für Birkenwerder ist es die Chance, gegen ein Topteam Mut zu fassen – für Oberkrämer die Möglichkeit, den Druck auf die Spitze zu erhöhen.

---

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
14:00

Der Spitzenreiter will zurück in die Erfolgsspur. Nach dem 0:2 gegen Oberkrämer, bei dem Kimi Kohlheim (79.) Rot sah, gilt es für Gartz, den Fokus wiederzufinden. Gegen Velten soll das Angriffsspiel wieder zünden. Der SC Oberhavel Velten unterlag zuletzt zuhause gegen Klosterfelde II mit 1:2, obwohl Ramon Dietrich (43.) die Führung erzielt hatte. Gartz will vor heimischem Publikum eine Reaktion zeigen und den Spitzenplatz verteidigen.

---

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
14:00

Zum Abschluss des Spieltags empfängt der SC Victoria Templin den VfB Gramzow. Templin gewann zuletzt knapp mit 1:0 in Ahrensfelde – Joan Völker erzielte den entscheidenden Treffer (24.). Gramzow feierte einen 3:1-Sieg gegen Wriezen, mit Toren von Robin Gruening (20.), Julius Stephan (30.) und Nils Pfeffer (90.+5). Beide Teams sind gut in Form, und ein Erfolg wäre für beide ein Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld. Templin will den Heimvorteil nutzen, Gramzow seine starke Offensive ausspielen.

