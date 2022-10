Spitzenreiter FVW

Die Teams des FV Bad Waldsee gastierten vergangenen Sonntag zu den zwei Spitzenspielen im Stadion des SV Horgenzell.

Die „1A“ traf im 15:00 Uhr Spiel auf den punktgleichen Tabellennachbarn SV Horgenzell II. Beide Mannschaften hatten vor diesem Spieltag jedes Ligaspiel gewonnen, was auf ein spannendes Spitzenspiel hoffen ließ. Eines kann man vorwegsagen: Die Fans auf beiden Seiten wurden nicht enttäuscht. Am Ende jubelten aber die zahlenmäßig überlegenen, mitgereisten Fans des FV Bad Waldsee.

Das Spiel startete mit einem Schock für die Gäste. Nach einem starken Angriff der Gastgeber netzte Benjamin Büdinger in der 3. Spielminute zur 1:0 Führung ein. Nach dem Motto: „Aufstehen und Mund abputzen“ schlugen die Kurstädtler nur zwei Minuten später zurück. Nach einem herrlichen Spielzug über die linke Seite legte Max Wiest quer und Janik Grabherr musste nur noch einschieben. Der Torschütze Grabherr musste in der 17. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Jannis Ochner ins Spiel. In der 18. Minute schlug dann der Torjäger des SV Horgenzell, Simon Schmid, zu. Er verarbeitete einen langen Ball klasse und verwandelte zum 2:1. Doch auch der FVW hatte in der Partie noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nach einer Vorlage durch Pascal Stokic zog Lars Stöckler ab und traf in der 22. Spielminute zum 2:2 Pausenstand. Bis zur Halbzeit dominierte der SVH das Spiel und spielte besseren Fußball als die Kurstädtler. Doch anscheinend fand Coach Julian Madlener in der Kabine die richtigen Worte. Denn in der zweiten Halbzeit war der FVW die spielbestimmende Macht. Luis Manz tankte sich in der 72. Spielminute bis in den Strafraum durch. Dort blieb dem Verteidiger ein Foul als einzige Rettungstat übrig. Somit entschied der gut pfeifende Unparteiische auf Strafstoß, welchen Lars Stöckler souverän verwandelte. Nur drei Minuten später forderte Max Wiest erfolgreich die gesamte Abwehr der Gastgeber heraus. Er dribbelte stark an Gegner nach Gegner vorbei auf die Grundlinie. Dort hatte er genug Nerven, um zu warten bis Lars Stöckler in Position war, um nach Zuspiel von Wiest, zum 3:2 einzuschieben. In der 84. Spielminute gelang den Gastgebern nochmals ein Anschlusstreffer durch Aaron Gühring.

In der 85. Spielminute wurde 3-fach Torschütze Stöckler für Tolga Bengi aus dem Spiel genommen. Dieser konnte 2 Minuten später, bei einem Dribbling nahe des Sechzehners der Gastgeber, nur durch ein Foul gestoppt werden. Aufgrund des Winkels zum Tor keine leichte Aufgabe. Doch Pascal Stokic trat an und verwandelte dns Freistoß sensationell zum 3:5 Endstand und machte damit den Deckel drauf. In der 88. Spielminute wurde Moritz Lorinser für Jonathan Knoll aus dem Spiel genommen und Nils Dreher kam für Noah Weber ins Spiel.

Somit konnte der FV Bad Waldsee, nach einem spannenden Spiel, die Tabellenführung gebührend feiern. Nun gilt es jedoch den Fokus zu behalten und eine gewisse Portion Demut walten zu lassen, um für die weiteren Spiele ebenso motiviert sein.