Spitzenreiter Freren verliert dramatisch gegen Emslage

Der Tabellenführer SG Freren muss sich vor heimischer Kulisse in einem spektakulären Spiel mit 3:4 dem VfL Emslage geschlagen geben. Der zuletzt ausgebaute Vorsprung auf den Verfolger Union Lohne ist damit also wieder dahin, wodurch es im Titelrennen wieder richtig spannend wird. Wir haben mit Freren Trainer Florian Hoff über die bittere Niederlage gesprochen.

Erst vor kurzem war die Freude in Freren riesig, als der Auswärtssieg im Spitzenspiel bei Union Lohne gelang. Der Vorsprung auf den Verfolger wurde auf fünf Punkte ausgebaut und es sah nach einer kleinen Vorentscheidung im Aufstiegsrennen aus. Doch wie es manchmal im Fußball so ist, folgen unerwartete Rückschläge, wie nun auch bei bei der kuriosen 3:4-Niederlage gegen den VfL Emslage.

Nicht die gewohnte Leistung

Trainer Florian Hoff zeigt sich nach der Partie entsprechend unzufrieden, weil sein Team es nicht schaffte, die sonst so gefürchtete Dominanz auf den Platz zu bringen. „Man muss sagen, dass wir es von Beginn an nicht auf die Platte bekommen haben, das Spiel wirklich in die Hand zu nehmen und einfach nicht die Leistung gebracht haben, wie es in den letzten Wochen war.", resümiert Hoff.

Ein überragender Bennet Thelen reicht nicht

Trotz nicht zufrieden stellender Mannschaftsleistung, war auf einen Mann auch an diesem Tag wieder Verlass. Bennet Thelen traf dreifach und erzielte damit seine Saisontore 31, 32 und 33. Er schaffte es dreimal den Rückstand seiner Mannschaft wieder aufzuholen, muss aber, trotz seines Treffers zum 3:3 in der 90. Spielminute, zusehen, wie den Gästen aus Emslage wenig später doch noch der Lucky Punch gelingt. Alexander Briegert ist es, der für den VfL das goldene Tor erzielt und damit Freren mitten ins Herz trifft. Florian Hoff fasst den dramatischen Spielverlauf knapp zusammen: „Da muss man einfach sagen, wenn man drei Tore schießt, darf man keine vier Tore bekommen."

Voller Fokus auf Eintracht Nordhorn

Am kommenden Wochenende ist für die Hoff-Elf zunächst Pause, dafür geht es am darauf folgenden Dienstag mit der nächsten ganz wichtigen Aufgabe weiter. Im Rahmen des 24. Spieltages reist die SG Freren zum Verfolger Eintracht Nordhorn. Der Tabellendritte musste sich zuletzt mit 2:1 im Spitzenspiel gegen Union Lohne geschlagen geben, hat aber nach wie vor realistische Chancen auf die Tabellenführung. Für Freren wird es eine schwere Aufgabe, aber Florian Hoff zeigt sich unmittelbar nach dem Emslage-Spiel optimistisch und weiß die Bedeutung der anstehenden Begegnung gegen Nordhorn einzuschätzen. „Die Niederlage tut jetzt heute Abend ein bisschen weh, aber wir werden weiter arbeiten und versuchen uns im Training zu konzentrieren, zu fokussieren und uns dann optimal auf das Spiel gegen Eintracht Nordhorn vorzubereiten."