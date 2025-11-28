Spitzenreiter fordert Schlusslicht - Dreikampf um die Spitze

Der 12. Spieltag bringt eine Konstellation, die im Titelrennen der B-Junioren-Mittelrheinliga selten deutlicher wirkt: Spitzenreiter Hennef und Verfolger Alemannia Aachen treffen auf zwei Gegner aus dem Tabellenkeller. Für beide Favoriten gilt die gleiche Devise – Pflicht erfüllen, Druck hochhalten. Doch gerade diese Partien bergen Risiken, denn Vichttal und Lindenthal-Hohenlind kämpfen um jede minimale Chance auf den Befreiungsschlag.

Auf der Gegenseite betont West-Trainer Phil Mersch den Respekt vor der Aufgabe und den positiven Blick auf seine eigenen Voraussetzungen: "Nach der Absage letzte Woche erwartet uns eine unangenehme Deutzer Mannschaft zum Auftakt in die englische Woche. Wir können personell das erste Mal dieses Jahr nahezu aus dem Vollen schöpfen. Darauf freuen wir uns."

Zum Auftakt empfängt der SV Deutz 05 den SC West Köln. Die Deutzer stehen weiterhin auf Rang zehn, wissen aber genau, wie eng es in dieser Tabellenregion zugeht. Trainer Omid Akhavan sieht seine Mannschaft trotz der geringen Punkteausbeute der vergangenen Wochen auf dem richtigen Weg und erklärt: "Bislang hatten wir in einigen Spielen einfach Pech und dadurch weniger Punkte geholt, als eigentlich möglich gewesen wäre. Jetzt geht es darum, uns das nötige Glück mit harter Arbeit zu erkämpfen. Offensiv wie defensiv wollen wir das Gute fortführen und die Dinge verbessern, die noch nicht optimal laufen. Die Tabelle zeigt, wie eng es ab Platz 6 zugeht – jeder kann jeden schlagen. Deshalb brauchen wir volle Konzentration, um am Wochenende das bestmögliche Ergebnis für uns zu holen."

Im oberen Tabellendrittel trifft der Bonner SC als Tabellendritter auf den FV Wiehl, der sich als Siebter noch in sicherem Terrain befindet. Für Bonn geht es darum, den Abstand zum Spitzenreiter Hennef zumindest konstant zu halten, während Wiehl die Chance hat, sich im Mittelfeld weiter zu stabilisieren.

Der FC Rheinsüd Köln möchte seine starke Formkurve fortsetzen und empfängt mit dem SV Eilendorf einen Gegner, der dringend Punkte benötigt. Trainer Glenn Adriano zeigt sich sowohl motiviert als auch vorsichtig optimistisch: "Wir wollen unsere Serie weiter ausbauen, unsere Euphorie aus den letzten Spielen mitnehmen und weiter gerne Punkte sammeln, wissen aber auch, dass mit Eilendorf eine Mannschaft kommt, die ebenfalls punkten muss und das wird es sehr schwierig machen. Ich denke auch, dass der Gegner alles in die Waagschale werfen wird, um bei uns etwas Zählbares zu entführen. Wir benötigen einen Top-Tag, um die Punkte bei uns zu lassen."

Für den 1. FC Düren geht es im Heimspiel gegen Fortuna Köln darum, den positiven Trend fortzuführen. Trainer Nihad Dzaferovic zeigt sich erleichtert über personelle Rückkehrer und blickt auf eine intensive Woche: "Wir haben jetzt einige Verletzte wieder zurück, da freuen wir uns sehr, insbesondere gegen Fortuna. Wir sind voll im Fokus auf das Samstagspiel, danach folgt die englische Woche mit dem Nachholspiel gegen Bergisch Gladbach und anschließend Eilendorf. Wir sind hoch motiviert, die Saison erfolgreich zu Ende spielen zu können. Wir hoffen einfach, uns am Samstag wieder mit einem Sieg oder einem Punkt belohnen zu können."

Der VfL Vichttal, weiterhin im Tabellenkeller, bekommt es mit Alemannia Aachen zu tun – einer Mannschaft, die mitten im Meisterschaftsrennen steckt und nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Hennef liegt. Aachens Trainer Dennis Jerusalem beschreibt die Begegnung als emotional und offen: "Es ist eines der beiden letzten Spiele, ein örtlich nahes Spiel, welches wir gewinnen wollen. Ein offenes Spiel mit offenem Ausgang. Wir brauchen unsere Leistungsstärke auf dem Platz."

Der Tabellenführer selbst, der FC Hennef 05, geht als klarer Favorit in das Duell mit Schlusslicht Borussia Lindenthal-Hohenlind. Die Hennefer wollen ihre Spitzenposition unbedingt behaupten und dürften entsprechend konsequent auftreten.

Abgerundet wird der Spieltag durch die Partie zwischen dem FC Wegberg-Beeck und dem SV Bergisch Gladbach. Wegberg möchte sich als Tabellenneunter weiter von der unteren Zone lösen, während Bergisch Gladbach dringend Punkte braucht, um nicht den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren.

Die Ausgangslagen sind klar – doch gerade in dieser Liga zeigt sich Woche für Woche, dass nahezu jede Partie unvorhersehbare Wendungen bereithält.