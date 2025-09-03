Spitzenreiter FC Mengen gewinnt – SV Ochsenhausen mit 8:0-Kantersieg

---





Der FC Mengen setzte sich knapp in Hohentengen durch. Bereits in der 10. Minute erzielte Ladislav Varady das Tor des Tages. Hohentengen war bemüht, zurückzukommen, fand aber gegen die gut organisierte Defensive des Tabellenführers keine entscheidende Lücke. Mengen bleibt damit ohne Punktverlust und an der Spitze der Liga. ---

In einem taktisch geprägten Spiel nutzte Sigmaringen eine Chance, um den knappen Heimsieg einzufahren. Besian Saliji traf in der 58. Minute und sicherte seinem Team den dritten Saisonsieg. Ummendorf zeigte zwar immer wieder gefährliche Angriffe, konnte aber keinen zählbaren Erfolg verbuchen. ---

Ein überragender Auftritt von Uttenweiler sorgte für einen klaren Heimsieg. Pascal Volz eröffnete früh den Torreigen (3.), ehe Tobias Hochdorfer per Strafstoß ausglich (15.). Danach übernahmen die Hausherren komplett das Kommando: Timo Schmid (24.) und ein Doppelpack von Kevin Schelkle (41., 57.) entschieden die Partie, ehe Volz mit seinem zweiten Treffer (61.) den Endstand herstellte. ---

Die Gäste aus Krauchenwies dominierten die Partie von Beginn an und feierten einen souveränen Auswärtssieg. Alexander Hoch brachte sein Team früh in Führung (5.), Robin Rauser legte schnell nach (8.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Michael Beck (74.) und erneut Rauser (88.) auf 4:0. Krauchenwies bleibt damit weiter im Spitzenfeld der Liga. ---

Hundersingen und Ringschnait lieferten sich ein ausgeglichenes Duell, das keinen Sieger fand. David Ruchti brachte die Gastgeber in der 42. Minute in Führung, doch Manuel Münst verwandelte in der 78. Minute einen Strafstoß zum Ausgleich. Beide Teams hatten danach Chancen, den Sieg zu holen, blieben aber ohne Fortune im Abschluss. ---

Die SGM Blönried/Ebersbach drehte nach einem Rückstand die Partie und fuhr einen wichtigen Heimsieg ein. Leon Schmid brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.), doch Emil Angerer (56.) und Maximilian Gülden (62.) sorgten mit einem Doppelschlag für Jubel bei den Hausherren. ---

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Ochsenhausen. Christian Wiest (11.) eröffnete den Torreigen, Eryk Müller (29., 55., 82.) steuerte drei Treffer bei, und auch Mike Jansen (45.), Marcel Schad (62.), Jason Natterer (68.) und Alexander Brehm (75.) reihten sich in die Torschützenliste ein. Mit diesem Kantersieg sendet Ochsenhausen ein starkes Signal und arbeitet sich aus der unteren Tabellenhälfte heraus. ---