Allgemeines
Spitzenreiter FC Mengen gewinnt – SV Ochsenhausen mit 8:0-Kantersieg

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 4. Spieltags

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der heutige 4. Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben hatte alles: packende Duelle, klare Favoritensiege und emotionale Wendungen. Während Spitzenreiter FC Mengen weiter ungeschlagen bleibt, setzt Ochsenhausen mit einem Kantersieg ein Ausrufezeichen.

---

Heute, 18:15 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
FC Mengen
FC MengenMengen
0
1
Abpfiff

Der FC Mengen setzte sich knapp in Hohentengen durch. Bereits in der 10. Minute erzielte Ladislav Varady das Tor des Tages. Hohentengen war bemüht, zurückzukommen, fand aber gegen die gut organisierte Defensive des Tabellenführers keine entscheidende Lücke. Mengen bleibt damit ohne Punktverlust und an der Spitze der Liga.

---

Heute, 18:15 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
1
0
Abpfiff

In einem taktisch geprägten Spiel nutzte Sigmaringen eine Chance, um den knappen Heimsieg einzufahren. Besian Saliji traf in der 58. Minute und sicherte seinem Team den dritten Saisonsieg. Ummendorf zeigte zwar immer wieder gefährliche Angriffe, konnte aber keinen zählbaren Erfolg verbuchen.

---

Heute, 19:00 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
5
1
Abpfiff

Ein überragender Auftritt von Uttenweiler sorgte für einen klaren Heimsieg. Pascal Volz eröffnete früh den Torreigen (3.), ehe Tobias Hochdorfer per Strafstoß ausglich (15.). Danach übernahmen die Hausherren komplett das Kommando: Timo Schmid (24.) und ein Doppelpack von Kevin Schelkle (41., 57.) entschieden die Partie, ehe Volz mit seinem zweiten Treffer (61.) den Endstand herstellte.

---

Heute, 19:00 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
0
4
Abpfiff

Die Gäste aus Krauchenwies dominierten die Partie von Beginn an und feierten einen souveränen Auswärtssieg. Alexander Hoch brachte sein Team früh in Führung (5.), Robin Rauser legte schnell nach (8.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Michael Beck (74.) und erneut Rauser (88.) auf 4:0. Krauchenwies bleibt damit weiter im Spitzenfeld der Liga.

---

Heute, 19:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
1
1
Abpfiff

Hundersingen und Ringschnait lieferten sich ein ausgeglichenes Duell, das keinen Sieger fand. David Ruchti brachte die Gastgeber in der 42. Minute in Führung, doch Manuel Münst verwandelte in der 78. Minute einen Strafstoß zum Ausgleich. Beide Teams hatten danach Chancen, den Sieg zu holen, blieben aber ohne Fortune im Abschluss.

---

Heute, 19:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
2
1
Abpfiff

Die SGM Blönried/Ebersbach drehte nach einem Rückstand die Partie und fuhr einen wichtigen Heimsieg ein. Leon Schmid brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.), doch Emil Angerer (56.) und Maximilian Gülden (62.) sorgten mit einem Doppelschlag für Jubel bei den Hausherren.

---

Heute, 19:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
8
0
Abpfiff

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Ochsenhausen. Christian Wiest (11.) eröffnete den Torreigen, Eryk Müller (29., 55., 82.) steuerte drei Treffer bei, und auch Mike Jansen (45.), Marcel Schad (62.), Jason Natterer (68.) und Alexander Brehm (75.) reihten sich in die Torschützenliste ein. Mit diesem Kantersieg sendet Ochsenhausen ein starkes Signal und arbeitet sich aus der unteren Tabellenhälfte heraus.

---

Heute, 19:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
2
0
Abpfiff

Kirchberg feierte einen Heimsieg gegen die SG Ertingen/Binzwangen. Daniel Kohler war der Mann des Spiels, der mit einem Doppelpack in der 25. und 35. Minute die Partie entschied. Eine Rote Karte für Christian Schmid in der 77. Minute schwächte die Gäste.

---

Mi., 10.09.2025, 19:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
19:00


