Spitzenreiter FC ISNY - 5. Sieg in Folge

Eine überzeugende Leistung zeigte der FC Isny im Lokalderby gegen die SGM Beuren / Rohrdorf. Bereits mit dem Spielbeginn dominierte der FC die Partie gegen einen hartnäckig verteidigenden Gegner. Nach mehreren Großchancen verwertete dann F. Aljedian in der 23. Minute einen Sololauf zum 1 : 0. Leider musste derselbe Spieler im Anschluss verletzungsbedingt ausgewechselt werden, E. Piersciecki übernahm seine Position. Bis zum Seitenwechsel blieb Isny dominant. Nach der Pause boten beide Mannschaften den Zuschauern einen intensiven Lokalfight. Nach einer undurchsichtigen Aktion im Isnyer Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den F. Scholz sicher zum Ausgleich für Beuren verwandelte. Im Anschluss zeigte Trainer L. Yilmaz sein goldenes Händchen bei seiner Einwechslung von Stürmer M. Gabelica. In der 70. Spielminute verwertete M. Gabelica nach einem tollen Spielzug über links mit der Hacke zum 2 : 1. Isny spielte weiter überlegen und E. Piersciecki und erneut M. Gabelica erhöhten das Ergebnis auf 4 : 1. Dies war auch der Endstand in einer vom FC Isny überzeugend geführten Partie.