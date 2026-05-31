Spitzenreiter fast am Ziel, zwei Teams überraschen im Abstiegskampf

Die Hoffnung auf den Landesliga-Verbleib lebt beim SV Preußen Schönhausen nach dem 2:0-Heimerfolg über den Ummendorfer SV. – Foto: Frank Möller

Nach einem weiteren Kantersieg ist dem VfB Ottersleben die Meisterschaft nach menschlichem Ermessen kaum noch zu nehmen. Der SSV 80 Gardelegen hat die Teilnahme an der Verbandsliga-Relegation sicher. Und im Keller holen der SV 08 Baalberge und der SV Preußen Schönhausen überraschende wie wichtige Punkte. Das war der 27. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Nach dem spektakulären 9:2-Erfolg im Hinspiel hat Union Schönebeck auch das zweite Duell dieser Saison gegen den Oscherslebener SC (wenn auch etwas weniger) torreich für sich entschieden. Zu Gast in der Börde gelang den Schönebeckern am Freitag ein 5:2-Auswärtssieg, bei dem die Unioner erst in der Schlussphase alles klar machten.

Einen vermeintlichen "Bonuspunkt" im Abstiegskampf der LOTTO-Landesliga Nord hat der SV 08 Baalberge am Sonnabend eingefahren. Nach 1:3-Rückstand kam der Drittletzte überraschend noch zu einem Remis gegen den SSV 80 Gardelegen. Dieser hatte aber am Samstag dennoch Grund zur Freude: Nach dem Klassenerhalt des 1. FC Lok Stendal in der Oberliga kommt es zur Relegation der Landesliga-Zweiten um den Verbandsliga-Aufstieg. Und nach der Staßfurter Niederlage hat der SSV den zweiten Rang bereits sicher. Derweil wurde auch der 14. Tabellenplatz, den weiterhin die Baalbergern belegen, durch den Stendaler Oberliga-Verbleib zum Relegationsrang.

Nach dem Zwischenhoch von zuletzt fünf Partien ohne Niederlage (davon vier Siege) hat der SV Stahl Thale am Sonnabend den nächsten Schritt zum Klassenerhalt verpasst. Domenic Garz entschied die Partie mit dem einzigen Treffer zugunsten des SV Fortuna Magdeburg II, der sich nach fünf Spielen ohne Sieg zurückmeldet. Die Fortunen-Reserve steht nun sechs, die Stahl-Elf fünf Punkte vor dem Relegationsplatz der LOTTO-Landesliga Nord.

Einen bitteren Knockout hat der SV Arminia Magdeburg am Sonnabend kassiert. Nach zwei zwischenzeitlichen Führungen durch Oskar Tyll kassierten die Arminen zu Gast beim FSV Saxonia Tangermünde in der neunten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zur 2:3-Niederlage durch Philipp Kühne. Für die Magdeburger war es die fünfte Niederlage im fünften Duell mit Tangermünde. Dadurch bleibt es im Tabellenkeller ganz eng.

Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg hat den so gut wie sicheren Klassenerhalt verpasst. In einem offensiven Schlagabtausch mussten sich die Ilsenburger auswärts dem Osterburger FC mit 3:4 geschlagen geben. Maximilian Rieger erzielte dabei seine Saisontreffer 25 und 26 für den OFC. Nur David Scheinert (30/SSV 80 Gardelegen) und Anton Fink (36/VfB Ottersleben) trafen in der LOTTO-Landesliga Nord häufiger.

Der VfB Ottersleben ist fast am Ziel: Nach dem fulminanten 11:1-Kantersieg beim Schlusslicht SV Irxleben fehlt dem Spitzenreiter formell nur noch ein Punkt zur sicheren Meisterschaft. Angesichts von neun Zählern Vorsprung und der um 36 Treffer besseren Tordifferenz dürfte der Elf von Oliver Malchau der Titel nach menschlichem Ermessen nicht mehr zu nehmen sein. Zu Gast in der Börde glänzte Landesliga-Toptorjäger Anton Fink mit seinem ersten Viererpack in dieser Saison.

Für die zweite Überraschung des Spieltags neben dem Baalberger Remis sorgte der SV Preußen Schönhausen. Mit einem 2:0-Heimerfolg über den viertplatzierten Ummendorfer SV, bei dem Matthias Müller und Martin Braunschweig trafen, bewahrte der Tabellenvorletzte seine Hoffnungen auf den Landesliga-Verbleib. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf den SV 08 Baalberge, der nach aktuellem Stand die Relegation spielen würde. In der kommenden Woche kommt es zum direkten Duell zwischen den Preußen und den Baalbergern.