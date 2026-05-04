Spitzenreiter: „Es geht nur noch um drei Punkte“

Die Gäste aus Lehndorf erwischten einen optimalen Start. Bereits in der 2. Minute brachte Fynn Höhl den Tabellenführer in Führung. In der Folge übernahm Lehndorf zunächst die Kontrolle, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.
Peine blieb im Spiel und kam nach der Pause zum Ausgleich: Aladin Capli traf in der 48. Minute zum 1:1. In dieser Phase zeigte der Tabellen-14. mehr Präsenz und suchte konsequenter den Weg nach vorne.
Effizienz entscheidet die Partie
Mit zunehmender Spieldauer setzte sich jedoch die individuelle Qualität des Spitzenreiters durch. Tobias Berger stellte in der 66. Minute die Führung für Lehndorf wieder her, ehe Linus Beith in der 82. Minute auf 3:1 erhöhte.
Den Schlusspunkt setzte erneut Höhl mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 in der 88. Minute. Zwar gelang Murat Aslan im direkten Gegenzug noch das 2:4 (89.), doch am Ausgang der Partie änderte dies nichts mehr.
Mit dem Auswärtssieg verbessert sich der Lehndorfer TSV auf 55 Punkte und behauptet souverän Rang eins. Die Mannschaft bleibt damit klar auf Meisterkurs. Der VfB Peine verharrt hingegen bei 22 Punkten auf Platz 14 und steht weiterhin unter erheblichem Druck im Abstiegskampf.
„Es geht nur noch um drei Punkte“
Trotz des Erfolgs sah Lehndorfs Co-Trainer Sascha Schaumburg Verbesserungspotenzial im Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben zwischendurch immer wieder die Kontrolle über das Spiel abgegeben und Peine kam oft gefährlich vor unser Tor.“
Auch die Chancenverwertung blieb ein Thema: „Wir haben viele Chancen vergeben und verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.“
Dennoch fiel das Fazit pragmatisch aus: „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Es gibt keine einfachen Spiele mehr im Saisonfinale. Wir wollen keinen Schönheitspreis gewinnen – es geht nur noch um drei Punkte.“
Für Peine bleibt die Situation angespannt. Trotz zweier eigener Treffer und phasenweiser Spielanteile reichte es nicht, um dem Tabellenführer ernsthaft Punkte abzunehmen.
Mit Blick auf die verbleibenden Spiele wird eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen.