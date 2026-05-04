Spitzenreiter: „Es geht nur noch um drei Punkte“

Die Gäste aus Lehndorf erwischten einen optimalen Start. Bereits in der 2. Minute brachte Fynn Höhl den Tabellenführer in Führung. In der Folge übernahm Lehndorf zunächst die Kontrolle, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Peine blieb im Spiel und kam nach der Pause zum Ausgleich: Aladin Capli traf in der 48. Minute zum 1:1. In dieser Phase zeigte der Tabellen-14. mehr Präsenz und suchte konsequenter den Weg nach vorne.

Effizienz entscheidet die Partie Mit zunehmender Spieldauer setzte sich jedoch die individuelle Qualität des Spitzenreiters durch. Tobias Berger stellte in der 66. Minute die Führung für Lehndorf wieder her, ehe Linus Beith in der 82. Minute auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte erneut Höhl mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 in der 88. Minute. Zwar gelang Murat Aslan im direkten Gegenzug noch das 2:4 (89.), doch am Ausgang der Partie änderte dies nichts mehr.