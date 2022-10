Spitzenreiter erarbeitet sich Sieg

Die ersatzgeschwächten Kirchascher haben vor einer imponierenden Zuschauerkulisse einen tollen Auftritt hingelegt, der mit einem Punkt gegen den Tabellenführer hätte belohnt werden müssen.

Die Anfangsphase gehörte klar dem KSC, der bereits in Minute drei mit einem Freistoß von Co-Spielertrainer Florian Schrödl an den Außenpfosten Pech hatte. Dann setzte sich Sebastian Maier gegen zwei Abwehrspieler durch, traf aber nur die Querlatte (9.), und zu guter letzt überlistete Thomas Angermaier FC Keeper Tobias Pfanzelt mit einem Heber, der knapp am Pfosten vorbei ins Toraus strich (16.). Völlig überraschend dann der Treffer der Gäste. Erst scheiterte Manuel Gröber am starken Keeper Maximilien Bals, hatte aber Glück, dass ihm die Kugel erneut vor die Füße sprang und er einnetzte (29.). Kapitän Johannes Westermaier scheiterte aus spitzen Winkel am Ausgleich.