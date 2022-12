Spitzenreiter eine Nummer zu hoch

In der U17 Landesliga Bayern Süd reiste der Nachwuchs des ASV Cham am vergangenen Wochenende zum absoluten Topspiel bei Spitzenreiter FC Deisenhofen. Am Ende wurde der Tabellenführer seiner Rolle gerecht und war für Cham eine Nummer zu hoch. Deisenhofen übernahm ab der ersten Minute die Kontrolle und ließ überforderte Chamer überhaupt nicht ins Spiel kommen. Einen langen Ball über die Viererkette des ASV hinweg nahm Reis (11.) auf, hatte dann alleine vor dem Tor keine Mühe die Kugel am Chamer Schlussmann vorbeizuschieben und den Führungstreffer zu erzielen. Den Chamern gelang aber nur vier Minuten später der Ausgleich. Amberger setzte sich am rechten Flügel durch und brachte den Ball ins Zentrum, wo das runde Leder Lemberger 20 Meter vor dem Gehäuse vor die Füße fiel und er dieses per Direktabnahme im Tor versenkte. Der FC ging aber nur kurze Zeit später wieder in Führung. Wieder sah die ASV-Defensive, die keinen Zugriff auf Weber (19.) bekam, nicht gut aus und dieser traf kaltschnäuzig zum 2:1. Kurz nach dem erneuten Gegentreffer erfolgte fast eine Kopie des Ausgleichstreffers, doch diesmal zielte Lemberger knapp am Tor vorbei. Danach übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Eine weitere Chance nutzte Deisenhofen, um den Vorsprung noch vor der Pause auszubauen. Erneut hatte Cham ein Problem mit einem Angriff über außen, den Weber (31.) nach einem gewonnenen Zweikampf gegen seinen Gegenspieler erfolgreich abschloss. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand aus Chamer Sicht ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel mussten die Zuschauer erst einmal auf Torraumszenen verzichten. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab. In der 48. Spielminute brandete wieder Jubel auf. Bei der besten Kombination der Partie spielte Weber in letzter Instanz Reis frei, der zum 4:1 einnetzte. Nach über einer Stunde verpasste Cham den Anschluss, als Ehrhardt freistehend am Deisenhofener Keeper scheiterte. In der 72. Spielminute stieg Weber nach einer Ecke in der Mitte am höchsten und köpfte den Ball zum 5:1 Endstand in die Maschen. „Heute haben wir einen komplett schlechten Tag erwischt und zu keiner Zeit Zugriff auf den Gegner gefunden. Die Niederlage geht absolut in Ordnung und Deisenhofen steht absolut verdient an der Spitze der Tabelle. Nichtsdestotrotz können wir in Bezug auf die bisherige Halbserie zufrieden sein. Diese Klatsche wird uns nicht umwerfen. Am kommenden Wochenende steht für uns noch ein Nachholspiel an. Dies möchten wir vor heimischem Publikum erfolgreich gestalten, um so mit einem positiven Erlebnis in die wohlverdiente Winterpause zu gehen“, brennt ASV-Trainer Schötz auf die letzte Begegnung in diesem Jahr. Zu Gast ist der Tabellenvorletzte FC 1920 Gundelfingen. Für die Gäste eine ebenfalls enorm wichtige Partie, will man im Kampf um den Klassenerhalt noch ein Wörtchen mitsprechen. Cham hingegen möchte den neunten Saisonsieg einfahren und die 30er-Punkte-Marke knacken. Ausgetragen wird das Landesliga-Duell wie gewohnt im Kappenberger Sportzentrum und am Sonntag um 13:30 Uhr von Schiedsrichter Jonas Daiminger angepfiffen. Die ASV-Junioren hoffen zum Jahresabschluss noch einmal auf ordentliche Unterstützung von den Tribünen.