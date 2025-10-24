 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Tim Zimmer

Spitzenreiter Eilendorf im Verfolgerduell gefordert

Vichttal II will in Rott nachlegen – Abstiegskampf spitzt sich weiter zu

Kreisliga A Aachen
SV Rott
Eilendorf
Freund
SV Eilendorf II

Am 9. Spieltag der Kreisliga A Aachen steht der ungeschlagene Tabellenführer SV Eilendorf II vor einem echten Härtetest gegen Verlautenheide II. Auch im Tabellenkeller geht es um wichtige Punkte, während Vichttal II seine starke Serie in Rott fortsetzen will. Spannung verspricht ein Spieltag, der sowohl oben als auch unten richtungsweisend werden könnte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
15:00live

Eschweiler (17 Punkte) will nach dem klaren 5:0 in Kellersberg die Serie fortsetzen und den dritten Tabellenplatz behaupten. St. Jöris (7 Punkte) kämpft dagegen um den Anschluss an das untere Mittelfeld. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in die Partie.

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
11:00

Beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle und wollen nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder in die Spur finden. Stolberg (12 Punkte) hat die Chance, mit einem Sieg näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken. Rhenania (11 Punkte) will den positiven Trend nach dem Remis gegen Vaalserquartier fortsetzen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
15:00

Beide Mannschaften stehen mit 11 beziehungsweise 9 Zählern im Tabellenmittelfeld. Vaalserquartier überzeugte zuletzt mit großem Kampfgeist, während Breinig II nach dem 4:1 gegen St. Jöris Selbstvertrauen tankte. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben dürften.

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
15:30

Kellersberg (11 Punkte) steht nach der 0:5-Niederlage gegen Eschweiler unter Druck und braucht ein Erfolgserlebnis. Die DJK Arminia (7 Punkte) verlor zuletzt unglücklich und will sich aus der Abstiegszone befreien. Beide Teams suchen nach Stabilität – ein richtungsweisendes Duell im unteren Mittelfeld.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
15:00

Pannesheide (12 Punkte) will nach dem späten Sieg in Eilendorf nachlegen und die obere Tabellenhälfte angreifen. Burtscheid (4 Punkte) feierte zuletzt einen Befreiungsschlag und möchte diesen nun bestätigen. Für die Gäste wäre schon ein Punktgewinn ein Erfolg.

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
11:00

Für Berger Preuß (8 Punkte) geht es darum, den Kontakt zum Mittelfeld zu halten, während Aufsteiger Freund (1 Punkt) weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. Nach der deutlichen Niederlage in Burtscheid steht die Defensive der Gäste besonders im Fokus. Ein Heimerfolg wäre für die Preußen Pflicht, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen.

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
11:00

Das Topspiel des Spieltags steigt in Eilendorf: Der Tabellenführer (24 Punkte) empfängt den Vierten (13 Punkte). Eilendorf II hat bislang alle acht Spiele gewonnen und beeindruckt mit 28:4 Toren, doch Verlautenheide II ist offensivstark und kann an einem guten Tag jedem Gegner gefährlich werden. Ein echter Prüfstein für die bislang makellose Bilanz des Spitzenreiters.

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr
SV Rott
SV RottSV Rott
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
11:00live

Rott (12 Punkte) zeigte zuletzt aufsteigende Form, trifft nun aber auf das formstarke Vichttal II, das mit 20 Punkten den zweiten Tabellenplatz festigt. Die Gäste wollen mit einem Auswärtssieg weiter Druck auf Eilendorf II ausüben. Rott dagegen könnte mit einem Erfolg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen.

24.10.2025, 16:00 Uhr
Tim Zimmer