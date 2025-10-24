Spitzenreiter Eilendorf im Verfolgerduell gefordert

Am 9. Spieltag der Kreisliga A Aachen steht der ungeschlagene Tabellenführer SV Eilendorf II vor einem echten Härtetest gegen Verlautenheide II. Auch im Tabellenkeller geht es um wichtige Punkte, während Vichttal II seine starke Serie in Rott fortsetzen will. Spannung verspricht ein Spieltag, der sowohl oben als auch unten richtungsweisend werden könnte.

Beide Teams liegen im Mittelfeld der Tabelle und wollen nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder in die Spur finden. Stolberg (12 Punkte) hat die Chance, mit einem Sieg näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken. Rhenania (11 Punkte) will den positiven Trend nach dem Remis gegen Vaalserquartier fortsetzen.

Eschweiler (17 Punkte) will nach dem klaren 5:0 in Kellersberg die Serie fortsetzen und den dritten Tabellenplatz behaupten. St. Jöris (7 Punkte) kämpft dagegen um den Anschluss an das untere Mittelfeld. Die Gastgeber gehen als klarer Favorit in die Partie.

Kellersberg (11 Punkte) steht nach der 0:5-Niederlage gegen Eschweiler unter Druck und braucht ein Erfolgserlebnis. Die DJK Arminia (7 Punkte) verlor zuletzt unglücklich und will sich aus der Abstiegszone befreien. Beide Teams suchen nach Stabilität – ein richtungsweisendes Duell im unteren Mittelfeld.

Beide Mannschaften stehen mit 11 beziehungsweise 9 Zählern im Tabellenmittelfeld. Vaalserquartier überzeugte zuletzt mit großem Kampfgeist, während Breinig II nach dem 4:1 gegen St. Jöris Selbstvertrauen tankte. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben dürften.

Pannesheide (12 Punkte) will nach dem späten Sieg in Eilendorf nachlegen und die obere Tabellenhälfte angreifen. Burtscheid (4 Punkte) feierte zuletzt einen Befreiungsschlag und möchte diesen nun bestätigen. Für die Gäste wäre schon ein Punktgewinn ein Erfolg.

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr SC Berger Preuß Berger Preuß FC Germania Freund Freund 11:00 PUSH

Für Berger Preuß (8 Punkte) geht es darum, den Kontakt zum Mittelfeld zu halten, während Aufsteiger Freund (1 Punkt) weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. Nach der deutlichen Niederlage in Burtscheid steht die Defensive der Gäste besonders im Fokus. Ein Heimerfolg wäre für die Preußen Pflicht, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen.

Das Topspiel des Spieltags steigt in Eilendorf: Der Tabellenführer (24 Punkte) empfängt den Vierten (13 Punkte). Eilendorf II hat bislang alle acht Spiele gewonnen und beeindruckt mit 28:4 Toren, doch Verlautenheide II ist offensivstark und kann an einem guten Tag jedem Gegner gefährlich werden. Ein echter Prüfstein für die bislang makellose Bilanz des Spitzenreiters.

So., 26.10.2025, 11:00 Uhr SV Rott SV Rott VfL Vichttal VfL Vichttal II 11:00 live PUSH