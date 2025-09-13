Spitzenreiter Duisburger FV empfängt Rheinland Hamborn

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein spannendes Spiel steht in Duisburg an. – Foto: Steffen Pospich
Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es in Duisburg-Hochfeld zum Spitzenspiel der Bezirksliga-Gruppe,5: Tabellenführer Duisburger FV trifft auf Aufstiegsaspirant Rheinland Hamborn. Während die Gastgeber mit vier Siegen aus vier Spielen einen perfekten Saisonstart hingelegt haben – zuletzt mit einem 3:2-Auswärtserfolg bei Genc Osman –, hinken die Hamborner ihren eigenen Ansprüchen noch etwas hinterher. Fünf Punkte aus den bisherigen Partien bedeuten derzeit ein Platz im Mittelfeld. Immerhin tankte das Team von Trainer Julien Schneider zuletzt Selbstvertrauen: Im Heimspiel gegen den TuS Asterlagen gelang nach 1:3-Rückstand noch ein 3:3-Unentschieden, den Ausgleich erzielte Samet Sadiklar kurz vor dem Schlusspfiff. Unter der Woche folgte dann ein starker Auftritt im Niederrheinpokal: Gegen Regionalligist SSVg Velbert hielt Hamborn über weite Strecken mit, musste sich aber erst in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.
Julien Schneider freut sich auf das Spiel
„Im Pokalspiel hat meine Mannschaft eine starke Vorstellung gezeigt und bewiesen, dass wir auch unter Druck nur schwer zu schlagen sind“, erklärte Schneider im Vorfeld. „Besonders erfreulich war, dass alle Spieler individuell überzeugen konnten – ein klarer Fortschritt im Vergleich zu den letzten Ligaspielen. Mit diesem Teamgeist und der Energie aus dem Pokal wollen wir nun auch beim DFV 08 auftreten und die Chance nutzen, den Rückstand auf die vorderen Plätze zu verkürzen.“ Angeschlagene oder verletzte Spieler: Valdet Totaj (Zerrung), Samet Sadiklar (Prellung), Etinosa Igbionawmhia (Lauftraining). Nico Frömmgen (Unterstützung Trainerteam)
Hält die Serie vom Duisburger FV
Wer gewinnt also dieses gefühlte Spitzenspiel? Sind es die Duisburger - die ihre Serie ausbauen, oder kommt Rheinland Hamborn an die vorderen Plätze heran? Am Sonntag um 17.15 Uhr wissen wir mehr.