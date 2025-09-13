Ein spannendes Spiel steht in Duisburg an. – Foto: Steffen Pospich

Spitzenreiter Duisburger FV empfängt Rheinland Hamborn Gefühltes Topspiel in der Bezirksliga-Gruppe, 5 am Niederrhein. Reißt die Serie vom Duisburger FV oder startet Rheinland Hamborn den Angriff auf die Spitze? Verlinkte Inhalte Bezirksliga 5 Duisb. FV 08 Rheinland

Ohne Punktverlust gestartete Duisburger empfangen den Aufstiegskandidaten Rheinland Hamborn auf dem Kunstrasenplatz an der Paul-Esch-Straße in Duisburg-Hochfeld. Wer ist bereit für die drei Punkte?

Kann Rheinland Hamborn den Flow aus dem Pokal mitnehmen? Morgen, 15:30 Uhr Duisburger FV 08 Duisb. FV 08 Rheinland Hamborn Rheinland 15:30 live PUSH Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es in Duisburg-Hochfeld zum Spitzenspiel der Bezirksliga-Gruppe,5: Tabellenführer Duisburger FV trifft auf Aufstiegsaspirant Rheinland Hamborn. Während die Gastgeber mit vier Siegen aus vier Spielen einen perfekten Saisonstart hingelegt haben – zuletzt mit einem 3:2-Auswärtserfolg bei Genc Osman –, hinken die Hamborner ihren eigenen Ansprüchen noch etwas hinterher. Fünf Punkte aus den bisherigen Partien bedeuten derzeit ein Platz im Mittelfeld. Immerhin tankte das Team von Trainer Julien Schneider zuletzt Selbstvertrauen: Im Heimspiel gegen den TuS Asterlagen gelang nach 1:3-Rückstand noch ein 3:3-Unentschieden, den Ausgleich erzielte Samet Sadiklar kurz vor dem Schlusspfiff. Unter der Woche folgte dann ein starker Auftritt im Niederrheinpokal: Gegen Regionalligist SSVg Velbert hielt Hamborn über weite Strecken mit, musste sich aber erst in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.

Julien Schneider freut sich auf das Spiel „Im Pokalspiel hat meine Mannschaft eine starke Vorstellung gezeigt und bewiesen, dass wir auch unter Druck nur schwer zu schlagen sind“, erklärte Schneider im Vorfeld. „Besonders erfreulich war, dass alle Spieler individuell überzeugen konnten – ein klarer Fortschritt im Vergleich zu den letzten Ligaspielen. Mit diesem Teamgeist und der Energie aus dem Pokal wollen wir nun auch beim DFV 08 auftreten und die Chance nutzen, den Rückstand auf die vorderen Plätze zu verkürzen.“ Angeschlagene oder verletzte Spieler: Valdet Totaj (Zerrung), Samet Sadiklar (Prellung), Etinosa Igbionawmhia (Lauftraining). Nico Frömmgen (Unterstützung Trainerteam)