Marvin Waldvogel und Arne Mundinger (r.) wollen noch einmal punkten – Foto: Wolfgang Scheu

Spitzenreiter DJK Donaueschingen spielt beim Vorletzten Bad Dürrheim FC Neustadt will mit einem Polster in die Winterpause gehen +++ Verfolgerduell in Königsfeld

Mit einem Derby starten die Kurstädter und die Allmendshofener in die Rückrunde. Gleichzeitig ist es die letzte Begegnung der beiden Landesligisten vor der Winterpause und das letzte Spiel für Massimo Verratti als Interimstrainer der Bad Dürrheimer. Die Voraussetzungen könnten kaum unterschiedlicher sein: Der Vorletzte der Tabelle erwartet den Spitzenreiter, der diese Position schon seit dem sechsten Spieltag verteidigt.

Im ersten Rückrundenspiel der Fußball-Landesliga und der letzten Partie vor der Winterpause steht für den Aufsteiger FC Königsfeld ein richtungsweisendes Verfolgerduell bevor. Das Ziel für Königsfelds Trainer Patrick Fossé in der Partie gegen den SC Gottmadingen-Bietingen (Samstag, 14.45 Uhr) ist klar: „Daheim wollen wir in jedem Fall drei Punkte holen. Wir haben bisher ein überragendes Jahr 2022 gespielt und wollen es mit einem Erfolgserlebnis beschließen.“ Dabei muss der FC Königsfeld auf Erik Raab (Rippenbruch), Bekir Demir (Knie), Enrico Brydniak und Tim Berger (Australienurlaub) und Maximilian Lehmann (Uni-Prüfungen) verzichten.

Natürlich sei die DJK der „haushohe Favorit“, sagt dann auch Massimo Verratti. Er hofft im letzten Heimspiel unter seiner Leitung auf zahlreiche Zuschauer und damit eine noch höhere Motivation seiner Spieler. Die jüngsten Erfolge - sieben Punkte aus den vergangenen vier Spielen - beeinflussten die Stimmung bereits positiv, wie er sagt. Im Training waren „mehr Harmonie und Spaß dabei“. Der 2:1-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen den Tabellenzehnten Gottmadingen-Bietingen sei „überragend“ gewesen, so Verratti. Allerdings hätte seine Mannschaft vier oder fünf Tore schießen müssen, kritisiert er. Gegen die DJK, die mit nur 13 Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt, müsse man die sich bietenden Chancen besser nutzen. Gelinge das, ist Verratti zuversichtlich, dass es mit dem erhofften Punktgewinn klappt. Wenn dazu sein Team Fehler vermeiden und möglichst lange „die Null halten“ kann. Spannend werde das Bruder-Duell der Torhüter Moritz (FC) und Robin Karcher (DJK). Benjamin Gallmann geht davon aus, dass der zweite Saisonsieg den Dürrheimern „sicher Auftrieb und neue Hoffnung“ im Kampf um den Klassenerhalt gegeben hat. Ohnehin habe der spielstarke Nachbar „sehr viel Qualität im Kader“ und in dieser Runde oft unglücklich Punkte verloren, gibt der DJK-Trainer zu bedenken. Auch im sehr ausgeglichenen Hinspiel habe der FC trotz 1:3-Niederlage überzeugt. Gleichwohl möchte die DJK mit dem zwölften Saisonsieg „unsere sehr gute Vorrunde bestätigen“, sagt Gallmann. Beim 6:0-Erfolg in Gutmadingen stimmte nach zwei knappen Niederlagen neben der Leistung auch wieder das Ergebnis, weil die Donaueschinger „deutlich effizienter im Abschluss“ waren. Der an der Leiste operierte Vöckt fehlt, dafür ist Stolz zurück.