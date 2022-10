Fortuna Dilkrath konnte die Spitzenposition ausbauen. – Foto: Theo Titz

Spitzenreiter Dilkrath ist nicht zu stoppen Fortuna Dilkrath fegt über die Bezirksliga, daran kann auch Verfolger Hülser SV nichts ändern.

„Aufgrund einer überragenden ersten Halbzeit von uns, geht der Sieg im Topspiel voll in Ordnung“, sagt Dilkrath-Coach Fabian Wiegers. „Wir hätten in der zweiten Hälfte zwar noch erhöhen können, sind aber mit dem 3:0 unter dem Strich sehr zufrieden“, so Wiegers weiter. Bereits am Samstag traf der Bezirksliga-Spitzenreiter im Heimspiel auf den Hülser SV, Tabellenzweiter und erster Verfolger der Fortuna. Durch den klaren 3:0-Erfolg ziehen die weiterhin ungeschlagenen Dilkrather nun auf sechs Punkte davon und bleiben weiterhin souveräner Tabellenführer.

Von Beginn an legten die Hausherren gut los und zeigten, dass sie die drei Punkte im Volksbankstadion behalten wollten. So war es auch nicht verwunderlich, dass die ersten Chancen den Dilkrathern gehörten. Folgerichtig war es auch die Wiegers-Elf, die durch Philipp Wiegers in der zwölften Spielminute in Führung gehen konnte. In der Folge setzten die Fortunen die Gäste weiterhin unter Druck und kreierten Chancen in der Offensive. Eben dieses Übergewicht in der Offensive zahlte sich in der 35. Minute erneut aus. Wiegers, als Verteidiger eher für das Verhindern von Toren zuständig, entpuppte sich an diesem Tag als wahrer Torjäger und konnte per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhen. Doch damit nicht genug, noch vor der Pause traf Fortuna-Kapitän Marvin Holthausen zum 3:0 und sorgte für eine komfortable Führung zur Halbzeit.