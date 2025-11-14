Spitzenreiter Dettingen zu Gast in Hirschau – Kellerduell in Zainingen

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Alb markiert den Beginn der heißen Schlussphase der Hinrunde. Spitzenreiter Dettingen/Glems will seine komfortable Führung in Hirschau verteidigen, während es im Verfolgerduell zwischen dem SV 03 Tübingen und Pfullingen II kommt. Im Tabellenkeller treffen Zainingen und Pfrondorf im direkten Abstiegsduell aufeinander, während Sickenhausen gegen Genkingen seine Erfolgsserie fortsetzen möchte.

Im Tabellenkeller steht das Duell zwischen Schlusslicht Zainingen und dem SV Pfrondorf unter enormem Druck. Zainingen hat nach dreizehn Spielen noch keinen Sieg eingefahren und ist mit nur drei Punkten abgeschlagen. Pfrondorf dagegen konnte bisher vier Spiele gewinnen, wirkt aber weiterhin instabil. Für beide gilt: Verlieren verboten. Ein Sieg könnte für den SVP einen entscheidenden Schritt aus der Abstiegszone bedeuten, für Zainingen wäre es der lange ersehnte Befreiungsschlag.

Aufsteiger Sickenhausen spielt eine herausragende Saison und steht mit 24 Punkten auf Platz drei. Der TSV Genkingen hat sich nach einem durchwachsenen Start gefangen und liegt mit 20 Zählern auf Rang fünf. Beide Teams überzeugten zuletzt mit stabilen Defensivleistungen. Sickenhausen will mit einem Sieg weiter Druck auf die Spitze ausüben, während Genkingen mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die oberen Plätze wahren könnte.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen TSV Gomaringen Gomaringen 14:30 PUSH

In Ofterdingen treffen zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle dicht beieinander liegen. Der TSV Ofterdingen, derzeit Neunter, will nach einem spielfreien Wochenende wieder punkten. Gomaringen reist mit Rückenwind an – nach dem 3:2 gegen Reutlingen zeigte die Mannschaft Moral und kämpfte sich zurück in die obere Tabellenhälfte. Es ist das klassische Duell zweier Teams, die zwischen Ambition und Realität pendeln – ein Sieg würde beiden gut tun, um sich in der engen Liga nach oben abzusetzen. ---

Die SG Reutlingen steckt nach vier Niederlagen in Serie in einer Ergebniskrise. Gegen Altingen/Entringen bietet sich nun die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Die Gäste stehen mit 13 Punkten im unteren Tabellenbereich, sind aber offensiv stets gefährlich. Für Reutlingen zählt vor heimischer Kulisse nur ein Sieg, um nicht weiter ins Mittelfeld abzurutschen. Die Begegnung könnte torreich werden – beide Teams haben in dieser Saison schon über 25 Treffer erzielt. ---

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SV Walddorf SV Walddorf TV Derendingen Derendingen 15:00 PUSH

Zwei Aufsteiger auf Augenhöhe: Walddorf und Derendingen stehen mit 17 beziehungsweise 15 Punkten im Mittelfeld. Beide zeigten zuletzt starke Leistungen – Walddorf siegte in Altingen, Derendingen holte ein 0:0 gegen Tübingen II. Mit einem Sieg könnten sich beide weiter von der gefährlichen Zone absetzen. ---

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen II TSG Upfingen TSG Upfingen 15:00 PUSH

Beide Teams haben 13 beziehungsweise 17 Punkte und wollen sich im Mittelfeld stabilisieren. Für Tübingen II war das torlose Remis in Derendingen ein kleiner Erfolg, doch nun soll wieder ein Dreier her. Upfingen dagegen verlor zuletzt gegen Genkingen und will den Negativtrend stoppen. Es dürfte ein enges Duell werden, das erst in der Schlussphase entschieden wird. --- So., 16.11.2025, 15:00 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems 15:00 PUSH Eine Herkulesaufgabe wartet auf den TSV Hirschau: Der Tabellenelfte empfängt den souveränen Spitzenreiter. Dettingen/Glems hat bislang zehn von dreizehn Spielen gewonnen und beeindruckte zuletzt beim 4:0 über den SV 03 Tübingen. Hirschau zeigte beim 3:1 in Pfrondorf zwar Lebenszeichen, doch gegen die beste Defensive der Liga dürfte es schwer werden. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine große Überraschung. --- So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SV 03 Tübingen SV 03 Tübin. VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Tübingen. Der Tabellenvierte SV 03 empfängt den zweitplatzierten VfL Pfullingen II – ein echtes Duell um die Verfolgerrolle hinter Dettingen. Die Gastgeber wollen nach dem 0:4 in Dettingen Wiedergutmachung leisten, während Pfullingen mit einem Spiel weniger noch alle Chancen im Titelrennen hat. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga, was für ein intensives und temporeiches Spiel spricht.

