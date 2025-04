Spitzenreiter der Regionalliga Nord will Heimstärke untermauern

Am Sonntag steht für den TSV Havelse der 30. Spieltag in der Regionalliga Nord auf dem Programm. Im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion trifft der Tabellenführer ab 14 Uhr auf den FC Teutonia 05 Ottensen. Die Partie ist das vorletzte Heimspiel der Saison und bietet den Havelsern die Möglichkeit, die Tabellenführung weiter zu festigen.

Der FC Teutonia 05 Ottensen rangiert mit 29 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf. Der Hamburger Verein hatte frühzeitig bekannt gegeben, dass man sich unabhängig vom sportlichen Ausgang der Saison für einen Rückzug in die Oberliga Hamburg entschieden hat. Die vergangenen vier Ligaspiele gingen für das Team von Trainer Dani Schahin allesamt verloren. Besonders schmerzhaft war die 0:5-Heimniederlage gegen den VfB Lübeck am vergangenen Spieltag. Dennoch verfügt Ottensen mit Christian Stark über einen treffsicheren Angreifer, der bereits 16 Saisontore erzielen konnte.

Der TSV Havelse geht mit breiter Brust in die Begegnung. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi steht mit 64 Punkten aus 29 Spielen an der Tabellenspitze. Mit bislang zwanzig Siegen bei nur fünf Niederlagen präsentiert sich das Team besonders im eigenen Stadion als äußerst stabil. Der Blick auf die direkte Bilanz mit Teutonia Ottensen zeigt jedoch, dass die Begegnung kein Selbstläufer wird: In bislang fünf Regionalliga-Duellen gab es drei Unentschieden, einmal siegte Havelse, einmal Ottensen. Das Hinspiel im Herbst verloren die Niedersachsen deutlich mit 0:3.

Torhüter Alexander Dlugaiczyk warnte daher vor einer Unterschätzung des Gegners: Man sei sich der Schwere der Aufgabe bewusst, wolle jedoch mit voller Konzentration auftreten und die Chance auf einen weiteren Heimsieg nutzen. Bei noch fünf ausstehenden Partien hat der TSV Havelse die Möglichkeit, eine bislang starke Saison mit dem direkten Aufstieg in die 3. Liga zu krönen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass auch gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Teutonia Ottensen die nötige Konsequenz gezeigt wird.