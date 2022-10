Du wirst automatisch weitergeleitet...

Der Büblingshäuser Can Arlun versucht, bereits am Boden liegend, vor dem Werdorfer Michael Feil an den Ball zu kommen. Dieser Einsatz zahlt sich am Ende für den RSV aus, der beim Schlusslicht am Ende 2:0 gewinnt. Foto: Isabel Althof (© Isabel Althof)

Spitzenreiter der "KOL" erfüllt die Pflicht, Verfolger nicht Teaser KOL WEST: +++ Während der RSV Büblingshausen mit einem Arbeitssieg beim Werdorfer Schlusslicht die Führung in der Fußball-Kreisoberliga West verteidigt, erleidet Türk Ata einen Rückschlag +++ DILLENBURG/WETZLAR - Weniger deutlich, als man es aufgrund der jeweiligen Tabellenstände hätte vermuten können, hat sich der RSV Büblingshausen beim FC Werdorf durchgesetzt. Denn der Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga West gewann beim Schlusslicht "nur" mit 2:0 - dank eines Doppelpacks von Ausnahmekicker Arkadiusz Laband. Damit bleiben die Männer aus dem Wetzlarer Stadtteil natürlich trotzdem ganz vorne, während ein anderes Team aus der Domstadt einen kleinen Rückschlag erlitt. Denn Türk Ata/Türkgücü kassierte gegen den SSV Medenbach noch einen späten Gegentreffer, unterlag mit 1:2 und und hat nun als Dritter schon sechs Punkte Rückstand auf den Lokalrivalen aus Büblingshausen. Und dann hatte der 13. Spieltag auch noch eine Partie zu bieten, in der sich zwei "Wetzlarer" Clubs direkt gegenüber standen. Der Sieg ging letztlich an den SC Münchholzhausen/Dutenhofen, der daheim mit 2:0 gegen den TuS Naunheim die Oberhand - und damit Anschluss an die vorderen Ränge behielt. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.