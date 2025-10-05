Spitzenreiter der Bezirksliga ist SV Bad Rothenfelde

Mit einem Auswärtssieg beim SV Quitt Ankum und dem gleichzeitigen Punktverlust des bisheringen Spitzenreiters TSV Venne kletterte der SV Bad Rothenfelde in der Bezirksliga an die Tabellenspitze. Einen Punkt Vorsprung bei einem weniger ausgetragen Spiel beträgt der Vorsprung auf den zweitplatzierten bisherigen Spitzenreiter TSV Venne und sieben Punkte bei einem mehr ausgetragenen Spielt gegenüber dem Überraschungsdritten TUS Berge und dem viertplatzierten BW Hollage.

Der SV Bad Rothenfelde startete beim SV Quitt Ankum fulminant und ging bereits in der Anfangsphase durch den sechsten Saisontreffer von Tom Sebastian Wulfgramm in Führung.

Aladin Bratic und Ledjon Krasniqi bauten mit ihren jeweils fünften Saisontreffer den Vorsprung bis zur Pause auf 3:0 aus. Damit hatten die Gäste bereits früh den Deckel auf die Partie gemacht. Jean-Ariel Adjovi-Signanhode setzte mit seinem Tor zum 0:4 den Schlußpunkt in dem überlegen geführten Partie mit gerechten Spielausgang.