Ligabericht
Archiv-Foto - SV Bad Rothenfelde im Angriff - – Foto: Andreas LITZE Richter
Spitzenreiter der Bezirksliga ist SV Bad Rothenfelde
Mit einem Auswärtssieg beim SV Quitt Ankum und dem gleichzeitigen Punktverlust des bisheringen Spitzenreiters TSV Venne kletterte der SV Bad Rothenfelde in der Bezirksliga an die Tabellenspitze. Einen Punkt Vorsprung bei einem weniger ausgetragen Spiel beträgt der Vorsprung auf den zweitplatzierten bisherigen Spitzenreiter TSV Venne und sieben Punkte bei einem mehr ausgetragenen Spielt gegenüber dem Überraschungsdritten TUS Berge und dem viertplatzierten BW Hollage.
Der SV Bad Rothenfelde startete beim SV Quitt Ankum fulminant und ging bereits in der Anfangsphase durch den sechsten Saisontreffer von Tom Sebastian Wulfgramm in Führung.
Aladin Bratic und Ledjon Krasniqi bauten mit ihren jeweils fünften Saisontreffer den Vorsprung bis zur Pause auf 3:0 aus. Damit hatten die Gäste bereits früh den Deckel auf die Partie gemacht. Jean-Ariel Adjovi-Signanhode setzte mit seinem Tor zum 0:4 den Schlußpunkt in dem überlegen geführten Partie mit gerechten Spielausgang.
Tom Sebastian Wulfgramm eröffnete den Torreigen für den neuen Spitzenreiter – Foto: Fupa
Stimmen zum Spiel:
"Heute haben wir sehr früh die Weichen auf Sieg gestellt. Sind gut ins Spiel gestartet, aber trotz allem hat man gemerkt, dass wir das Spiel von Mittwoch noch in den Knochen hatten.
Wir konnten uns teilweise gut nach vorne spielen, bis zum Strafraum war es ok, aber dann fehlte uns die Präzision. Der Sieg geht absolut in Ordnung,“ meinte Trainer Stefan Ballsottemeyer nach dem Spiel.
Wie geht es weiter?
Der neue Tabellenführer SV Bad Rothenfelde spielt am nächsten Freitag den 10. Oktober 2025 um 19.30 Uhr - im Fupa-Liveticker - gegen den TSV Riemsloh und eine Woche später am Sonntag den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr beim Hagener SV.
Der SV Quitt Ankum spielt am kommenden Sonntag 12.10.2025 um 15.00 Uhr im Kellerduell beim TuS Eintracht Rulle und eine Woche später am Samstag 18.10.2025 um 16.00 Uhr beim ebenfalls um den Klassenerhalt kämpfenden SV Viktoria Gmhütte.