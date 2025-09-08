Spitzenreiter der A-Klasse gibt sich keine Blöße

Ethnikos Puchheim gewinnt souverän - Malching dreht das Spiel noch

Der Tabellenführer Ethnikos bleibt an der Spitze der Gruppe 2. In der Gruppe 1 sichert sich Haspelmoor den Sieg und festigt den Tabellenthron.

A-Klasse 1

SV Haspelmoor – SC Wörthsee 3:1 (2:0)– Furios gestartet sind die Haspelmoorer in die Partie. Raphael Blum lieferte gleich nach 13 Minuten den ersten Grund zum Jubeln, als er einschob. Nur zwei Minuten später durften die Moosa schon wieder kaut werden, als erneut Blum vollendete (15.). Mit der komfortablen 2:0-Führung ging es in die Pause. Danach erzielten zwar die Gäste den Anschlusstreffer, doch am Ende jubelten wieder die Hausherren. Torschütze: Raphael Blum (75.). Haspelmoor bleibt damit Tabellenführer.

SV Althegnenberg –SV Inning 5:1 (2:0) – Sieg Nummer drei wurde heute in Althenenberg gefeiert. Die Elf von Trainer Mario Errichetti hatte Inning zu Gast und legte aber gleich los wie die Feuerwehr. Benedikt Ludwig schob zum 1:0 ein (11.). Tom Weichenberger ließ sich auch nicht lange bitten und traf knapp eine Viertelstunde später zum 2:0 (27.). Damit ging es in die Kabine. In die zweite Halbzeit ging Althegnenberg wieder voller Kampfgeist und es sollte nicht lange dauern, ehe Tor Nummer drei fiel. Der Torschütze diesmal hieß Finn-Jannis Peschek (49.). Dann trafen die Inninger zum 1:3 (64.), doch der SVA ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Weichenberger schob kurz darauf zum 4:1 ein (66.) und ließ sich auch den Schlusstreffer zum 5:1-Endstand nicht nehmen. Der Dreifach-Torschütze des Tages traf auch in der 86. Minute.

SC Malching – FSV Eching 2:1 (0:1) – Nach einem verkorksten Start hatten wohl nur wenige daran geglaubt, dass die Gastgeber das Spiel noch würden drehen können. Denn der Tabellenvorletzte hatte nach 14. Minuten zur 1:0-Führung getroffen. Und die Führung verteidigten die Gäste sehr, sehr lange mit aller Vehemenz. Auch in die Pause waren die Malchinger mit diesem Rückstand gegangen. Und in der zweiten Spielhälfte sollte es auch noch geraume Zeit dauern, bis sich vor dem Echinger Tor etwas Nennenswertes tat. Erst in der 65. Spielminute gelang Malching der Ausgleich. Tobias Lazar hatte getroffen. Kurz darauf hatten sich die Malchinger wieder in die Spur gebracht. Christoph Hammerl erzielte den Führungstreffer (69.), der dann auch den Sieg bedeuten sollte. dieser Sieg war enorm wichtig für Elf von Trainer Ziyad Hayat, denn damit sind die Malchinger in der Tabelle auf Platz gesprungen.

A-Klasse 2

SC Maisach II – TSV Gernlinden 2:2 (0:1) – Das Nachbarschafts-Derby endete mit einem Unentschieden. Die Maisacher müssen also weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten. Felix Kretschmann hatte für die Gäste zum 1:0 eingeschoben (45.). Und er sollte nach dem Seitenwechsel auch gleich das 2:0 liefern (49.). Doch kurz darauf kam Maisach zum Anschlusstreffer durch Dzenis Jusic (51.). Dessen Teamkollege William Cochrane schoss kurze Zeit später den Ausgleich zum 2:2 (57.). Dabei sollte es dann auch bleiben.

FC Aich II – SC Gröbenzell II 3:2 (1:1) – Die Gastgeber markierten das erste Tor und dann auch das letzte, was schließlich den Sieg bedeuten sollte. Lucas Tristl hatte in der 29. Minute eingeschoben, doch Daniel Prys egalisierte (35.). Nach der Pause gingen die Gröbenzeller durch den Treffer von Christian Rahlfs (62.). Marcus Kimberger stellte für die Aicher den Ausgleich sicher (75.). Anton Spies schob dann zum 3:2 ein, was Aich den Sieg brachte (89.). Für die Gastgeber ist es der zweite Saisonsieg.

Ethnikos Puchheim – TSV Alling II 4:1 (1:0) – Der Tabellenführer Ethnikos Puchheim bleibt weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Liga. Zuhause setzte sich Ethnikos deutlich gegen Allings zweite Garde durch. Dabei hatten die Hausherren in Hälfte eins noch nicht den Turbo gezündet. Leon Ruder hatte zwar für die Führung der Puchheimer gesorgt (35.), aber es sollte noch etwas dauern, bis die Tormaschine heiß lief. Nach der Pause erhöhte Ruder auf 2:0 (50.). Allings Spielertrainer Fabio Schreiner markierte kurz darauf den Anschlusstreffer zum 1:2 (56.). Doch das Allinger Aufbegehren war nur von kurzer Dauer und nicht lange von Erfolg gekrönt. Puchheims Murat Öksüz traf zum 3:1 (80.)) und Ruder traf zum 4:1-endstand (92.) und vollendete seinen Hattrick noch.

SV Puchheim – RW Überacker 0:1 (0:0) –Erst spät holten sich die Rot-Weißen aus Überacker den Sieg, doch der schmeckte dann umso süßer. Bis kurz vor Schluss konnte sich keine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil erspielen. Per Strafstoß, den Lucas Eberl sicher verwandelte (86.), durften die Gäste beim Auswärtsspiel in Puchheim jubeln. Überacker schiebt sich durch den Sieg in der Tabelle auf Rang vier vor. Der SVP wartet weiterhin auf seine ersten Saisonsieg.