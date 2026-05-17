Spitzenreiter darf nur 25 Minuten spielen: Abbruch in der Landesklasse Landesklasse 1 +++ Zum siebten Mal in dieser Saison kann der Burger BC keine reguläre Partie bestreiten von Kevin Gehring · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl Heinz Schmuck

Über Besuch hatte sich der Burger BC im heimischen IHB-Parkstadion zuletzt nicht mehr freuen dürfen. Seit Mitte März war keine Landesklasse-Mannschaft mehr zu Gast beim Meister der Staffel 1 angetreten. Viermal in Folge sagte der Gegner ab, viermal gingen die Punkte kampflos an den BBC. Am Sonnabend rollte immerhin mal wieder der Ball am Flickschupark - allerdings nicht lange.

Zwar war der SV Liesten zum Auswärtsspiel beim Landesliga-Aufsteiger angetreten, jedoch nicht mit voller Besetzung. Mit nur acht Spielern hatte der SVL die weite Reise ins Jerichower Land angetreten. Entsprechend konnten alle Beteiligten wohl schon vor dem Anpfiff erahnen, dass das Spiel nicht über die vollen 90 Minuten gehen dürfte.

Burger BC sorgt in Überzahl früh für klare Verhältnisse So kam es dann schließlich auch. In Überzahl baute der BBC von Beginn an einen hohen Druck auf. Schon nach fünf Minuten sorgte Pascal Thiede für die Führung, ein Eigentor von Justin Zurleit ließ die Führung nur drei Minuten später anwachsen. Und auch danach blieb der Landesklasse-Primus zielstrebig auf dem Weg nach vorne: Henning Saage traf zum dritten (13.), Eddie Siebert zum vierten (16.) und Denis Neumann zum fünften Tor des Tages (22.). Wenig später hatten dann auch alle wieder Feierabend. Nach zwei Verletzungen auf Seiten der Gäste war der SV Liesten personell nicht mehr spielfähig. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.