Spitzenreiter darf nur 25 Minuten spielen: Abbruch in der Landesklasse

Über Besuch hatte sich der Burger BC im heimischen IHB-Parkstadion zuletzt nicht mehr freuen dürfen. Seit Mitte März war keine Landesklasse-Mannschaft mehr zu Gast beim Meister der Staffel 1 angetreten. Viermal in Folge sagte der Gegner ab, viermal gingen die Punkte kampflos an den BBC. Am Sonnabend rollte immerhin mal wieder der Ball am Flickschupark - allerdings nicht lange.
Zwar war der SV Liesten zum Auswärtsspiel beim Landesliga-Aufsteiger angetreten, jedoch nicht mit voller Besetzung. Mit nur acht Spielern hatte der SVL die weite Reise ins Jerichower Land angetreten. Entsprechend konnten alle Beteiligten wohl schon vor dem Anpfiff erahnen, dass das Spiel nicht über die vollen 90 Minuten gehen dürfte.
So kam es dann schließlich auch. In Überzahl baute der BBC von Beginn an einen hohen Druck auf. Schon nach fünf Minuten sorgte Pascal Thiede für die Führung, ein Eigentor von Justin Zurleit ließ die Führung nur drei Minuten später anwachsen. Und auch danach blieb der Landesklasse-Primus zielstrebig auf dem Weg nach vorne: Henning Saage traf zum dritten (13.), Eddie Siebert zum vierten (16.) und Denis Neumann zum fünften Tor des Tages (22.).
Wenig später hatten dann auch alle wieder Feierabend. Nach zwei Verletzungen auf Seiten der Gäste war der SV Liesten personell nicht mehr spielfähig. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.
Für den Burger BC reiht sich der Spielabbruch ein in eine Saison, die ziemlich einmalig sein dürfte. Insgesamt sechsmal erhielt der Landesliga-Aufsteiger die drei Punkte bereits am Grünen Tisch. Auch dieses Mal wird wieder ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet. Auch dieses Mal werden die Punkte so wieder an den BBC gehen.
Was bleibt ist die Frage: Wie viele der vier Ligaspiele wird der Meister der Landesklasse 1 in dieser Saison noch auf dem regulären Weg zu Ende bringen können? Immerhin am kommenden Wochenende dürfte sich die Mannschaft von Tim Kolzenburg auf einen ordnungsgemäßen Ablauf einstellen können. Dann steigt am Freitagabend das Kreispokal-Endspiel gegen den SV Union Heyrothsberge.