Spitzenreiter D/A II schießt sich für das Topspiel ein

Mit einer starken Vorstellung in einem hitzigen Duell auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Drochtersen festigt D/A II die Tabellenführung.

Nach der Blitzführung kostete eine Unachtsamkeit des sonst verlässlichen Torhüters Fabian Klinkmann den Vorsprung. „Wir haben als Mannschaft aber zusammengestanden und den Hebel schnell umgelegt“, sagt Teamchef Benjamin Zielke, dessen Kehdinger nach wiederholtem Reklamieren eines Etelsers den zweiten Abschnitt in Überzahl spielte (45.+2).

„Das war eine mannschaftlich geschlossene Leistung, bei der auch die Bankspieler gierig auf Tore waren – das spiegelt sich dann auch im Ergebnis wider“, so Zielke.

Zum Abschluss der Hinrunde steht nun noch das absolute Spitzenspiel an, wenn D/A bei seinem ersten Verfolger in Rotenburg bestehen muss.

Tore: 1:0 (2.) Daginnus, 1:1 (7.) Voss, 2:1 (29.) Ingreso, 3:1 (36.) Daginnus, 4:1 (47.) Wehdemeyer, 5:1 (67.) Ferreira Ribeiro, 6:1 (89.) Hönemann, 7:1 (90.) Reichardt.