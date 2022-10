Spitzenreiter CfR Links patzt sensationell Die Düsseldorfer kassieren die erste Saisonniederlage in Überzahl gegen Abstiegskandidaten.

Hätten die Wettanbieter auch die Kreisliga A im Programm, dann hätten Zocker am Sonntag große Kasse machen können. Kaum auszumalen, welche Quote es auf einen Auswärtssieg der zweiten Mannschaft des FC Büderich im Derby beim CfR Links gegeben hätte. Wie dem auch sei, die auf einem Abstiegsrang liegende FCB-Reserve machte die faustdicke Überraschung perfekt und fügte dem CfR in dessen zwölften Saisonspiel die erste Niederlage zu. Genau genommen kam das Ergebnis sogar einer Sensation gleich, denn der krasse Außenseiter spielte nach einem Platzverweis (34.) eine knappe Stunde lang sogar in Unterzahl.