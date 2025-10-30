Spitzenreiter Burger BC 08 empfängt SG Letzlingen/Potzehne

Am Samstag, den 1. November 2025, trifft der Burger BC 08 im heimischen Flickschupark auf die SG Letzlingen/Potzehne. Die Partie der Landesklasse 1 steht unter klaren Vorzeichen: Der ungeschlagene Spitzenreiter aus Burg empfängt den Vorletzten der Tabelle.

Der Burger BC 08 spielt bislang eine herausragende Saison. Acht Spiele, acht Siege, 40 erzielte Treffer bei nur vier Gegentoren – mit 24 Punkten führt Burg souverän das Klassement an. Die Mannschaft überzeugt durch enorme Offensivkraft, hohe Spielkontrolle und eine stabile Defensive, die kaum Chancen zulässt.