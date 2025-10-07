Spitzenreiter bleibt ungeschlagen – vier Torbeteiligungen von Aden

Mit einem deutlichen 5:0-Heimerfolg gegen den Süderneulander SV hat der SV Großefehn seine Tabellenführung in der Bezirksliga Weser-Ems 1 eindrucksvoll behauptet. Vor heimischem Publikum kontrollierte der Spitzenreiter die Partie nahezu über die gesamte Spielzeit und zeigte sich auch im Abschluss konsequent.

„Wir hätten tatsächlich auch höher gewinnen können, weil wir das Spiel 90 Minuten dominiert haben – also 80 Minuten, die ersten zehn haben wir ein bisschen gebraucht“, sagte SV-Trainer Bi Le Tran nach Abpfiff. „Danach haben wir den Gegner dominiert, mit dem 1:0 per Eckball war der Bann gebrochen.“

Den Auftakt machte Nico Bohlen nach einer Standardsituation in der 26. Minute. Noch vor der Pause erhöhten Klaas Bikker (40.) und Ralf-Hinrich Aden (44.) auf 3:0. In der zweiten Halbzeit sorgten ein Eigentor von Mamady Dansoko (60.) und der eingewechselte Kay Gerdes (63.) für den Endstand.

Besonders hervorzuheben war die Leistung von Kapitän Ralf Aden, der laut seinem Trainer an vier der fünf Treffer beteiligt war und die Offensive immer wieder antrieb. „Wir haben uns gut in deren Hälfte eingespielt“, so Tran, der auch die Defensivleistung seiner Mannschaft lobte: „Sie hatten, glaube ich, ein oder zwei Schüsse, ansonsten hatten sie keine Chancen.“

Der Aufsteiger aus Süderneuland blieb offensiv weitgehend blass und musste sich zum sechsten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Damit rutscht die Mannschaft von Tobias Stöhr mit neun Punkten auf Rang dreizehn ab.

Großefehn (25 Punkte) bleibt weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TuS Pewsum (23) an. Concordia Ihrhove folgt mit 20 Punkten auf Platz drei, hat jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert.

SV Großefehn – Süderneulander SV 5:0

SV Großefehn: Dennis Kuschel, Helge Janssen (71. Malte Braun), Sven Adam, Jan Hauke Booms (65. Lennard Martens), Ralf-Hinrich Aden, Janek Freudenberg (58. Kay Gerdes), Holger Wulff, Ben Smidt, Amar Karan (58. Bjarne Müller), Tino Bohlen, Klaas Bikker - Trainer: Tran Hoang Le

Süderneulander SV: Jesse Jenssen, Sven Harms, Janno Meier, Aboubacar Sylla (69. David Felger), Pascal Holstein (58. Bent Campen), Djoume Conde, Mamady Dansoko, Ole Kutscher (65. Carsten Koßmann), Lukas Böckmann (46. Marek Freese), Hendrik Ubben, Herro Herlyn (77. Fabrice Ndabitezamaso) - Trainer: Tobias Stöhr

Schiedsrichter: Jasper Klaßen

Tore: 1:0 Nico Bohlen (26.), 2:0 Klaas Bikker (40.), 3:0 Ralf-Hinrich Aden (44.), 4:0 Mamady Dansoko (60. Eigentor), 5:0 Kay Gerdes (63.)