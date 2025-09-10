 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
Zwei Partien am Mittwochabend: Trösel gegen Rimbach und Lampertheim gegen NoWa.
Zwei Partien am Mittwochabend: Trösel gegen Rimbach und Lampertheim gegen NoWa. – Foto: Timo Babic

Spitzenreiter bei Trösel, Lampertheim gegen NoWa

Vorschau auf die Partien der Englischen Woche in A- und B-Liga

Verlinkte Inhalte

KLA Bergstraße
KLB Bergstraße
TG Trösel
FSV Rimbach
SG NoWa
VfB Lampert.

Bergstraße. Am Mittwochabend findet in der A-Liga wie auch in der B-Liga Bergstraße eine Begegnung statt.

Heute, 19:30 Uhr
TG Jahn Trösel
TG Jahn TröselTG Trösel
FSV Blau-Weiß Rimbach
FSV Blau-Weiß RimbachFSV Rimbach
19:30

In der A-Liga tritt Spitzenreiter FSV Rimbach an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr bei der TG Jahn Trösel an. „Dass wir die ersten sechs Spiele alle gewonnen haben, war nicht zu erwarten. Es macht einfach großen Spaß, einen Blick auf die Tabelle zu werfen“, sagt FSV-Trainer Marcel Reibold. Aber nicht nur die Rimbacher, sondern auch die Tröseler sind noch ungeschlagen. „Wir wollen selbstbewusst auftreten und aus Trösel etwas mitnehmen“, gibt Reibold die Marschroute vor. Warum es derzeit so gut läuft, hat für Reibold mehrere Gründe: „Einer davon ist unsere gute Personalsituation. Wir haben kaum Ausfälle.“ Da können es die Rimbacher auch verkraften, dass ein so angriffsstarker Spieler wie Amir Duric verletzungsbedingt etwas kürzertritt.

Heute, 19:30 Uhr
VfB Lampertheim
VfB LampertheimVfB Lampert.
SG Nordheim/Wattenheim
SG Nordheim/WattenheimSG NoWa
19:30

Ebenfalls um 19.30 Uhr empfängt in der B-Liga der VfB Lampertheim die SG Nordheim-Wattenheim. Beim VfB läuft es, wie der 1:0-Sieg am Sonntag im Spitzenspiel gegen den ISC Fürth zeigte. „Wir dürfen jetzt nicht fahrlässig werden, wollen gegen die SG nachlegen und zu Hause unsere weiße Weste behalten“, sagt VfB-Trainer Martin Göring. Dagegen muss die SG die vermeidbare Niederlage bei Eintracht Bürstadt II verkraften. „Lampertheim ist ein ganz anderes Kaliber. Wenn wir da nicht endlich Wille und Einsatzbereitschaft zeigen, brauchen wir erst gar nicht dorthin zu fahren“, sagt Trainer Jens Stark, der mit einem Punkt hochzufrieden wäre.

Aufrufe: 010.9.2025, 06:00 Uhr
Matthias BährAutor