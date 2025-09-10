Spitzenreiter bei Trösel, Lampertheim gegen NoWa

Bergstraße. Am Mittwochabend findet in der A-Liga wie auch in der B-Liga Bergstraße eine Begegnung statt.
In der A-Liga tritt Spitzenreiter FSV Rimbach an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr bei der TG Jahn Trösel an. „Dass wir die ersten sechs Spiele alle gewonnen haben, war nicht zu erwarten. Es macht einfach großen Spaß, einen Blick auf die Tabelle zu werfen“, sagt FSV-Trainer Marcel Reibold. Aber nicht nur die Rimbacher, sondern auch die Tröseler sind noch ungeschlagen. „Wir wollen selbstbewusst auftreten und aus Trösel etwas mitnehmen“, gibt Reibold die Marschroute vor. Warum es derzeit so gut läuft, hat für Reibold mehrere Gründe: „Einer davon ist unsere gute Personalsituation. Wir haben kaum Ausfälle.“ Da können es die Rimbacher auch verkraften, dass ein so angriffsstarker Spieler wie Amir Duric verletzungsbedingt etwas kürzertritt.
Ebenfalls um 19.30 Uhr empfängt in der B-Liga der VfB Lampertheim die SG Nordheim-Wattenheim. Beim VfB läuft es, wie der 1:0-Sieg am Sonntag im Spitzenspiel gegen den ISC Fürth zeigte. „Wir dürfen jetzt nicht fahrlässig werden, wollen gegen die SG nachlegen und zu Hause unsere weiße Weste behalten“, sagt VfB-Trainer Martin Göring. Dagegen muss die SG die vermeidbare Niederlage bei Eintracht Bürstadt II verkraften. „Lampertheim ist ein ganz anderes Kaliber. Wenn wir da nicht endlich Wille und Einsatzbereitschaft zeigen, brauchen wir erst gar nicht dorthin zu fahren“, sagt Trainer Jens Stark, der mit einem Punkt hochzufrieden wäre.