Spitzenreiter bei Trösel, Lampertheim gegen NoWa

In der A-Liga tritt Spitzenreiter FSV Rimbach an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr bei der TG Jahn Trösel an. „Dass wir die ersten sechs Spiele alle gewonnen haben, war nicht zu erwarten. Es macht einfach großen Spaß, einen Blick auf die Tabelle zu werfen“, sagt FSV-Trainer Marcel Reibold. Aber nicht nur die Rimbacher, sondern auch die Tröseler sind noch ungeschlagen. „Wir wollen selbstbewusst auftreten und aus Trösel etwas mitnehmen“, gibt Reibold die Marschroute vor. Warum es derzeit so gut läuft, hat für Reibold mehrere Gründe: „Einer davon ist unsere gute Personalsituation. Wir haben kaum Ausfälle.“ Da können es die Rimbacher auch verkraften, dass ein so angriffsstarker Spieler wie Amir Duric verletzungsbedingt etwas kürzertritt.