Spitzenreiter baut Vorsprung aus

Das Spitzenspiel der Landesliga Nord am Freitagabend trug seinen Ruf zu Recht. Nicht nur was den Spielverlauf anging, die 250 Zuschauer auf dem Rasenplatz "Im Waldwinkel" bekamen auch spannenden und attraktiven Amateur-Fußball zu sehen. Dabei war die spannende Frage im Vorfeld, ob der Gast aus den Heusweiler Gemeindeteilen tatsächlich den Gastgeber vom Thron stoßen kann. Das wäre bei einem Auswärtssieg mit drei Toren Differenz der Fall gewesen. Doch die Platzherren machten von beginn an nicht den Eindruck, als würde sie dieser Umstand belasten. Christoph Debrand brachte die Gäste mit seinem 13. Saisontor nach einem Konter zwar in Führung (12.), doch bis dahin beherrschte die SG das Geschehen schon deutlich und hatte einige Chancen. Der Ausgleich durch Ricardo Hamann (20.) war längst überfällig. Doch bis zur Pause hielt der SV das Remis und ging dann auch in der zweiten Hälfte mit dem zweiten Schuss aufs Tor in Führung. Wieder war es Goalgetter Debrand, der diesmal mit einem Foulelfmeter traf (49.). "Wir haben uns auch dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen, waren weiter spielbestimmend. Wir hatten weitere Chancen und im Gegensatz zum ersten Durchgang haben wir die dann auch verwandelt", sagte Spielertrainer Clemens Baltes nach der Begegnung. André Dalphin glich mittels Freistoß in der 58. Minute aus, Benedikt Wesely brachte den Spitzenreiter mit einem Kopfballtreffer erstmals in Führung und nach dem 4:2 durch Henry Birringer (74.) war die Partie entschieden. Hamann machte dann den Deckel drauf (82.).

SG-Spielertrainer Baltes ergänzte: "Wir haben schon ein gutes Spiel gemacht und unsere Chancen nicht verwertet. Wenn wir da früh in Führung gehen, wäre es vielleicht früher entschieden gewesen. So haben sie gleich mit ihrer ersten Chance ein Tor und treffen dann noch per Elfmeter. Aber das zeigt ja auch den Charakter unserer Mannschaft, dass wir uns da nicht hängen lassen. So ein Elfer kann ein Genickbruch sein, bei uns war er das heute nicht. Wir haben unbeirrt weiter gemacht. Sascha Reuter ist uns heute genauso wie Sascha Krauß sind heute kurzfristig ausgefallen, wir müssen abwarten, wie sich das bis Mittwoch zum Pokalspiel hin entwickelt".