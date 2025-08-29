Spitzenreiter aus Ramlingen vor schwerer Auswärtshürde

Die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen steht nach vier Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze, doch am Sonntag (15 Uhr) wartet mit dem Auswärtsspiel beim TuS Garbsen ein echter Härtetest auf die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski. Der Gegner sei „eine Mannschaft, die weiß, was sie macht“, sagt Vlaski im Vorfeld – und erinnert an viele intensive Duelle aus der Vergangenheit.
Der Aufsteiger aus Ramlingen hat den besseren Saisonstart hingelegt und sich mit zehn Punkten aus vier Spielen gleich an der Spitze etabliert. Maßgeblichen Anteil daran hatte zuletzt Angreifer Benedict Rahaus, der beim 3:2-Sieg gegen SG 74 Hannover alle drei Treffer erzielte. „Wir sind gut aufgestellt und freuen uns auf das Spiel“, sagt Vlaski, der aber einschränkt: „Ich kann nicht aus dem Vollen schöpfen.“
TuS Garbsen steckt derweil mit nur einem Sieg aus vier Spielen im Mittelfeld fest. Zuletzt unterlag das Team bei der SpVgg Niedersachsen Döhren mit 1:3, obwohl es früh durch Manuel-Jose Varela in Führung gegangen war. Besonders defensiv zeigte sich die Mannschaft anfällig – bereits sechs Gegentore stehen nach vier Partien zu Buche.
Trotzdem warnt Vlaski vor dem Kontrahenten: „Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich Garbsen unter den ersten fünf oder sechs Mannschaften sehe.“ Der Respekt fußt auch auf gemeinsamen Begegnungen in Wintervorbereitungen und der früheren Landesliga-Zugehörigkeit. „Es waren immer interessante Spiele“, so Vlaski. Die Strukturen ähnelten sich, beide Teams wollen Fußball spielen.
Dass Ramlingen als Spitzenreiter anreist, ist auch psychologisch nicht zu unterschätzen – ein Selbstläufer wird es in Garbsen jedoch nicht. „Wir wissen, was da auf uns zukommt“, sagt Vlaski und erwartet eine engagierte Heimmannschaft, die nach der letzten Niederlage vor den eigenen Fans Wiedergutmachung betreiben will.
Mit einem weiteren Sieg könnte die Ramlinger U23 ihre Tabellenführung festigen und ein Ausrufezeichen setzen. Doch Garbsen ist besser, als es der neunte Platz aktuell vermuten lässt. Für Vlaski und seine Mannschaft wird es darauf ankommen, die eigene spielerische Linie durchzubringen – und dabei die Defensive stabil zu halten. Es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe werden.