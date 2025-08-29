– Foto: Nückel/Steinmann

Spitzenreiter aus Ramlingen vor schwerer Auswärtshürde Trainer Darijan Vlaski erwartet „interessantes Spiel“ beim TuS Garbsen – Beide Teams mit zuletzt durchwachsenen Auftritten Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II TuS Garbsen

Die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen steht nach vier Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze, doch am Sonntag (15 Uhr) wartet mit dem Auswärtsspiel beim TuS Garbsen ein echter Härtetest auf die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski. Der Gegner sei „eine Mannschaft, die weiß, was sie macht“, sagt Vlaski im Vorfeld – und erinnert an viele intensive Duelle aus der Vergangenheit.

Der Aufsteiger aus Ramlingen hat den besseren Saisonstart hingelegt und sich mit zehn Punkten aus vier Spielen gleich an der Spitze etabliert. Maßgeblichen Anteil daran hatte zuletzt Angreifer Benedict Rahaus, der beim 3:2-Sieg gegen SG 74 Hannover alle drei Treffer erzielte. „Wir sind gut aufgestellt und freuen uns auf das Spiel“, sagt Vlaski, der aber einschränkt: „Ich kann nicht aus dem Vollen schöpfen.“ So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TuS Garbsen TuS Garbsen SV Ramlingen/Ehlershausen U23 SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 15:00 PUSH

TuS Garbsen steckt derweil mit nur einem Sieg aus vier Spielen im Mittelfeld fest. Zuletzt unterlag das Team bei der SpVgg Niedersachsen Döhren mit 1:3, obwohl es früh durch Manuel-Jose Varela in Führung gegangen war. Besonders defensiv zeigte sich die Mannschaft anfällig – bereits sechs Gegentore stehen nach vier Partien zu Buche. Trotzdem warnt Vlaski vor dem Kontrahenten: „Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich Garbsen unter den ersten fünf oder sechs Mannschaften sehe.“ Der Respekt fußt auch auf gemeinsamen Begegnungen in Wintervorbereitungen und der früheren Landesliga-Zugehörigkeit. „Es waren immer interessante Spiele“, so Vlaski. Die Strukturen ähnelten sich, beide Teams wollen Fußball spielen.