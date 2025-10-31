Spitzenreiter auf dem Prüfstand des Überraschungsaufsteigers

Der 2:0-Heimerfolg am vergangenen Sonntag über die SG Waldsolms war aus Sicht des VfL Biedenkopf glanzlos. Er wird unter der Rubrik „Arbeitssieg“ in die Ablage geheftet. „Das ist nicht verboten. Arbeit gehört gegen ein leidenschaftliches und defensiv gut organisiertes Team dazu“, weiß Rujevic-Weber. Seine Schützlinge gewannen zuletzt vier Spiele am Stück. Sie stellen mit satten 42 Toren den besten Ligaangriff. Auf was aber kommt es am Sonntag im Kreisderby beim bärenstarken Neuling FSV Cappel an?