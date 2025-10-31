Spitzenreiter auf dem Prüfstand des Überraschungsaufsteigers

Marburg.-Biedenkopf. „Wir wollen am Sonntag beim FSV Cappel unbedingt etwas mitnehmen“, verrät Trainer Marko Rujevic-Weber von Gruppenliga-Spitzenreiter VfL Biedenkopf. Nähme der VfL ab 14.30 Uhr im Kreisderby beim Aufsteiger am altehrwürdigen „Köppel“ auch nur einen Zähler mit, dann ist ihm die Tabellenführung nicht streitig zu machen.
Der 2:0-Heimerfolg am vergangenen Sonntag über die SG Waldsolms war aus Sicht des VfL Biedenkopf glanzlos. Er wird unter der Rubrik „Arbeitssieg“ in die Ablage geheftet. „Das ist nicht verboten. Arbeit gehört gegen ein leidenschaftliches und defensiv gut organisiertes Team dazu“, weiß Rujevic-Weber. Seine Schützlinge gewannen zuletzt vier Spiele am Stück. Sie stellen mit satten 42 Toren den besten Ligaangriff. Auf was aber kommt es am Sonntag im Kreisderby beim bärenstarken Neuling FSV Cappel an?
