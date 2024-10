Spitzenreiter Arminia Hannover reist zum "Angstgegner"

Der SV Arminia Hannover tritt am kommenden Sonntag beim FC Germania Egestorf-Langreder an, um seine Position als Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen zu festigen. Mit einem erfolgreichen Auftritt am Deister will die Mannschaft von Trainer Henrik Larsen nicht nur ihre acht Spiele andauernde ungeschlagene Serie ausbauen, sondern auch eine fast acht Jahre andauernde Durststrecke beenden: Der letzte Auswärtssieg gegen die Germanen liegt bereits bis ins Jahr 2016 zurück.