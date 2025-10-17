 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Wilfried Wolf

Spitzenreiter Aramäer Heilbronn auf der Suche nach Konstanz

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Franken verspricht Spannung in allen Tabellenregionen: Während die Spitzenteams wie Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen ihre Positionen behaupten wollen, stehen einige Aufsteiger und Abstiegskandidaten unter Druck, um wichtige Punkte zu sammeln und den Anschluss zu wahren.

Morgen, 16:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
16:30live

TSV Pfedelbach trifft auf FSV Schwaigern. Pfedelbach möchte seinen Punktestand verbessern und sich vom unteren Mittelfeld absetzen, während Schwaigern die Serie erfolgreicher Spiele fortsetzen will.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
15:00

TG Böckingen empfängt TSV Erlenbach. Die Gastgeber wollen die Top-Platzierungen stabilisieren, während Erlenbach um einen Platz im oberen Mittelfeld kämpft.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
15:00

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim spielt gegen SV Wachbach. Markelsheim/SV Elpersheim benötigt dringend Zähler im Abstiegskampf, Wachbach will sich weiter vom Tabellenkeller entfernen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
15:00

Aramäer Heilbronn empfängt SGM Mulfingen/Hollenbach. Die Hausherren peilen einen weiteren Sieg an, um die Tabellenführung zu sichern, Mulfingen/Hollenbach möchte seine Aufstiegsambitionen bestätigen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
15:00

TSV Botenheim trifft auf FSV Friedrichshaller SV. Botenheim kämpft um wichtige Punkte gegen den Abstieg, während Friedrichshaller SV seine Position in den oberen Tabellenregionen festigen möchte.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
15:00live

SG Sindringen/Ernsbach empfängt FC Heilbronn. Sindringen/Ernsbach will die Heimstärke nutzen, FC Heilbronn strebt einen Erfolg an, um sich weiter nach oben zu orientieren.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
15:00

SG Stetten/Kleingartach spielt gegen Sportfreunde Lauffen. Stetten/Kleingartach hofft auf einen Heimsieg zur Verbesserung der Tabellenlage, Lauffen möchte den Abstand zur Spitze verkürzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
15:00

TSV Neuenstein empfängt Sportfreunde Untergriesheim. Neuenstein will den Anschluss an das Mittelfeld halten, während Untergriesheim um weitere Punkte kämpft, um die Saisonziele zu sichern.

