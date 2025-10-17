Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Wilfried Wolf
Spitzenreiter Aramäer Heilbronn auf der Suche nach Konstanz
Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags
Der 9. Spieltag der Bezirksliga Franken verspricht Spannung in allen Tabellenregionen: Während die Spitzenteams wie Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen ihre Positionen behaupten wollen, stehen einige Aufsteiger und Abstiegskandidaten unter Druck, um wichtige Punkte zu sammeln und den Anschluss zu wahren.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.