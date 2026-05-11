Spitzenreiter Apensen bereits fürs Topspiel – Remis im Derby

– Foto: Rolf Schmietow

A/O II und O/O teilen sich die Punkte in der Landesliga. Oberligist A/O beendet die Saison mit einem Doppelspieltag. So lief der Spieltag im Frauenfußball.

Oberliga Niedersachsen



Mit einem Blumenstrauß und einem Sekt im Gepäck reiste A/O am Sonntag zur Meisterfeier der SV TiMoNo. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, um zum Abschluss nochmal der einen oder anderen Spielerin mehr Spielzeit zu geben. Letztlich beendet Ahlerstedt die Oberliga-Saison als Siebter. „Die Mädels haben sich diesen Platz erkämpft“, so Trainer Benjamin Saul. „Wir stehen im Mittelfeld und hatten mit dem Abstieg nichts zu tun – die Saison war positiv.“ Mit einem Blumenstrauß und einem Sekt im Gepäck reiste A/O am Sonntag zur Meisterfeier der SV TiMoNo. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, um zum Abschluss nochmal der einen oder anderen Spielerin mehr Spielzeit zu geben. Letztlich beendet Ahlerstedt die Oberliga-Saison als Siebter. „Die Mädels haben sich diesen Platz erkämpft“, so Trainer Benjamin Saul. „Wir stehen im Mittelfeld und hatten mit dem Abstieg nichts zu tun – die Saison war positiv.“

Tore: 1:0 (3.), 2:0 (23.) und 3:0 (49.) alle Kampen, 4:0 (54.) Begemann, 5:0 (69.) Sonntag.





Bereits am Freitag kam Heidekraut mit viel Schwung in die Begegnung und verdiente sich damit die Führung. Anschließend arbeitete sich A/O mehr und mehr ins Spiel. Zunächst scheiterte Malin Hoeper noch am Querbalken, doch vor der Pause vollendete die Mittelfeldspielerin eine Kombination zum Ausgleich (44.). Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, bei dem A/O die Möglichkeit zur Führung liegen ließ. Stattdessen bediente sich Andervenne eines ruhenden Balles und legte nach einem Eckball durch Doppelpackerin Segger ein zweites Mal vor (51.). A/O-Trainer Saul ärgert sich

Die Gäste erspielten sich gute Chancen auf den Ausgleich, mit dem Schlusspfiff drückte Theresa Degenhardt den Ball nach einer weiteren Ecke aber zur Entscheidung über die Linie (90.+5). „Andervenne ist sehr stark reingekommen, danach haben wir es aber geschafft, dagegenzuhalten“, sagt Trainer Saul. „Deswegen ist es ärgerlich, dass wir keine Punkte mitgenommen haben.“ Tore: 1:0 (16.) Segger, 1:1 (44.) Hoeper, 2:1 (51.) Segger, 3:1 (90.+5) Degenhardt.

Landesliga Lüneburg



Die beiden Trainer waren sich einig, dass das Remis gerecht ist. Während A/O im ersten Abschnitt noch Vorteile hatte, fand O/O im zweiten Abschnitt besser in die Partie. „In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, sagt Trainer Joachim Höft. „Danach haben wir nicht mehr so stark nach vorne gespielt und sind ständig in ihre Konter gelaufen.“ Auf der anderen Seite nimmt Oldendorf die Begegnung als positive Generalprobe für das bevorstehende Bezirkspokal-Endspiel am Donnerstag (13 Uhr, Gräpel) gegen Fleestedt. „Uns war wichtig, dass wir alles geben und mit einem positiven Gefühl ins Finale gehen“, sagt Trainer Maik Ratje. „Als wir in der zweiten Halbzeit mehr Zweikämpfe gewonnen haben, haben wir das Spiel mehr in Richtung des gegnerischen Tores verlagert.“ Tore: 1:0 (13.) Meyer, 1:1 (83.) Hellwege.

