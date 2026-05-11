Spitzenreiter Apensen bereits fürs Topspiel – Remis im Derby

A/O II und O/O teilen sich die Punkte in der Landesliga. Oberligist A/O beendet die Saison mit einem Doppelspieltag. So lief der Spieltag im Frauenfußball.
Oberliga Niedersachsen
Tore: 1:0 (3.), 2:0 (23.) und 3:0 (49.) alle Kampen, 4:0 (54.) Begemann, 5:0 (69.) Sonntag.
Bereits am Freitag kam Heidekraut mit viel Schwung in die Begegnung und verdiente sich damit die Führung. Anschließend arbeitete sich A/O mehr und mehr ins Spiel. Zunächst scheiterte Malin Hoeper noch am Querbalken, doch vor der Pause vollendete die Mittelfeldspielerin eine Kombination zum Ausgleich (44.).
Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, bei dem A/O die Möglichkeit zur Führung liegen ließ. Stattdessen bediente sich Andervenne eines ruhenden Balles und legte nach einem Eckball durch Doppelpackerin Segger ein zweites Mal vor (51.).
A/O-Trainer Saul ärgert sich
Die Gäste erspielten sich gute Chancen auf den Ausgleich, mit dem Schlusspfiff drückte Theresa Degenhardt den Ball nach einer weiteren Ecke aber zur Entscheidung über die Linie (90.+5).
„Andervenne ist sehr stark reingekommen, danach haben wir es aber geschafft, dagegenzuhalten“, sagt Trainer Saul. „Deswegen ist es ärgerlich, dass wir keine Punkte mitgenommen haben.“
Tore: 1:0 (16.) Segger, 1:1 (44.) Hoeper, 2:1 (51.) Segger, 3:1 (90.+5) Degenhardt.
Landesliga Lüneburg
Die beiden Trainer waren sich einig, dass das Remis gerecht ist. Während A/O im ersten Abschnitt noch Vorteile hatte, fand O/O im zweiten Abschnitt besser in die Partie. „In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, sagt Trainer Joachim Höft. „Danach haben wir nicht mehr so stark nach vorne gespielt und sind ständig in ihre Konter gelaufen.“
Auf der anderen Seite nimmt Oldendorf die Begegnung als positive Generalprobe für das bevorstehende Bezirkspokal-Endspiel am Donnerstag (13 Uhr, Gräpel) gegen Fleestedt. „Uns war wichtig, dass wir alles geben und mit einem positiven Gefühl ins Finale gehen“, sagt Trainer Maik Ratje. „Als wir in der zweiten Halbzeit mehr Zweikämpfe gewonnen haben, haben wir das Spiel mehr in Richtung des gegnerischen Tores verlagert.“
Tore: 1:0 (13.) Meyer, 1:1 (83.) Hellwege.
Im ersten Abschnitt nickte Pia Oelkers eine Flanke von Jana Drechsel ein, doch der VSK glich noch vor der Pause durch einen Freistoß von Viola Zapfe aus. Nach dem Seitenwechsel blieb Osterholz-Scharmbeck tonangebend, doch Jolina Kushov markierte trotz des gegnerischen Drucks den umjubelten Siegtreffer. „Wir sind im Moment nicht die spielstärkste Mannschaft, aber wir haben den unbedingten Willen und sind vorne unberechenbar“, sagt Trainer Harald Zerwas.
„Mich macht sehr stolz, dass ich heute nur glückliche Mädels gesehen habe.“ Immerhin geht der TSV mit einem Vorsprung von mindestens drei Punkten in das vorentscheidende Spitzenspiel um die Meisterschaft am Samstag bei Eintracht Lüneburg.
Tore: 0:1 (11.) P. Oelkers, 1:1 (35.) Zapfe, 1:2 (65.) Kushov. (stu)