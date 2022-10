Spitzenreiter

Das Flutlichtspiel am Freitagabend gegen die SG Brögbern/Bawinkel/Clusorth-Bramhar konnten die Damen deutlich mit 6:0 für sich entscheiden. Bereits in der 3. Minute sorgte Lia Feld für die Führung. Von da an ließ die Mannschaft so gut wie nichts mehr zu und spielte gut nach vorne. So ging es mit einer 3:0 Führung in die Pause.