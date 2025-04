Spitzenreiter 1860 II „zeigt große Moral“ in Unterzahl – Dämpfer für Pipinsried

Fussball, Herren, 3.Liga, Saison 2024/2025, TSV 1860 München, Training, Grünwalder Strasse 114, Trainingsgelände – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München II gewinnt gegen Türk Spor Augsburg und festigt die Bayernliga-Tabellenführung. In Heimstettet amtet man auf.

Der TSV 1860 II befindet sich in der Bayernliga weiter auf Meisterschaftskurs. Das Team von Trainer Felix Hirschnagl zeigte sich weiterhin nicht beeindruckt, dass ein Aufstieg in die Regionalliga wegen der aktuellen Regularien ausgeschlossen ist. Auch der kleine Ausrutscher am letzten Spieltag, mit dem 1:1 gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching, konnte den Elan nicht bremsen. Beim 3:1 im „Heimspiel“ im Gilchinger Stadion gegen Türk Augsburg zeigten die Junglöwen viel Qualität im Endspurt. Sa., 26.04.2025, 14:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II Türkspor Augsburg TürkAugsburg 3 1 Abpfiff

Dabei sah es eigentlich schlecht aus für den Nachwuchs des Drittligisten, denn nach 75 Minuten gingen die Schwaben durch David Anyaonu in Führung. Im Gegenzug erzielte Raphael Wach den Ausgleich für 1860. Dann der Schock, denn Anian Brönauer kassierte in der 81. Minute die Ampelkarte. Aber der Tabellenführer kämpfte unverdrossen weiter und belohnte sich in personeller Unterzahl selbst. In der 90. Minute gelang Justin Thönig der Ausgleich und in der Nachspielzeit verwandelte Max Jägerbauer den Matchball für den Spitzenreiter. Sehr zu Freunde von Hirschnagl: „Die Mannschaft hat wieder einmal große Moral gezeigt“. „Dem 1:1 gegen den TSV 1860, folgte jetzt das 0:0 gegen den Favoriten aus Erlbach, wir sind gerüstet für den Endspurt und den Kampf um den Klassenerhalt“

Marc Endres, Trainer der SpVgg Unterhaching II. Weiter heftig umkämpft ist Rang zwei, der zum Aufstieg in die Regionalliga berechtigt. Da gab es einen überraschenden Rückschlag für den FC Pipinsried mit der 1:3-Pleite beim FC Ismaning. Dabei mussten die Gäste schon ganz früh einen Schock verdauen, denn in der 30. Minute kassierte Torhüter Maxi Engl einen Platzverweis. In personeller Unterzahl reichte es für Pipinsried nur zum „Ehrentreffer“ durch Florian Gebert (73.). Die Ismaninger, die nach der Winterpause unter einer regelrechten Torflaute litten, freuten sich über die Treffer von Hiroto Yamashita (26.), den Doppelpack von Alekzander Sinabov (35. und 76.). Trainer Jacky Muriqi freute sich dann riesig über die drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Der FC Memmingen meldete ebenfalls seine Aufstiegs-Ambitionen an und siegte im Duell der Regionalliga-Absteiger mit 4:0 gegen den SV Schalding-Heining. Überraschend musste sich der Titelverteidiger SV Erlbach im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching II mit einer Nullnummer begnügen. „Dem 1:1 gegen den TSV 1860, folgte jetzt das 0:0 gegen den Favoriten aus Erlbach, wir sind gerüstet für den Endspurt und den Kampf um den Klassenerhalt“, meinte Marc Endres, der Coach der Hachinger Reserve.

So nicht! Pipinsrieds Trainer Josef Steinberger hatte Grund, seine Mannschaft dieses Mal zu tadeln. – Foto: IMAGO/Michael Sigl