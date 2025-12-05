Spitzenreiter 1. FC Heiningen setzt beeindruckendes Statement

Beim heutigen Auftakt des 16. Spieltags in der Bezirksliga Neckar/Fils hat der 1. FC Heiningen seine Titelambitionen eindrucksvoll untermauert. Der Tabellenführer gewann bei der TSG Salach klar mit 4:1.

Weilheim/Teck präsentiert sich seit Wochen stabil und effizient. Mit neun Siegen spielt der Aufsteiger im oberen Drittel eine hervorragende Rolle und geht gegen Frickenhausen als Favorit ins Spiel. Die Gäste stecken im Mittelfeld fest und kämpfen um Konstanz, zeigten jedoch zuletzt defensive Anfälligkeiten. Kann Frickenhausen dagegenhalten, ist zumindest ein offenes Spiel möglich.

Kirchheim/Teck reist mit Rückenwind nach Plochingen, nachdem der VfL bei Türkspor einen beeindruckenden 6:2-Auswärtssieg gefeiert hat. Plochingen hingegen kämpft um Stabilität und benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf. Für die Gastgeber wird es entscheidend sein, defensiv kompakt zu bleiben und Umschaltmomente zu nutzen. Für Kirchheim/Teck ist ein Auswärtssieg Pflicht, um im Kampf um die Top vier zu bleiben.

Heiningen erhöhte nach der Pause sichtbar das Tempo. Das mündete in der 62. Minute in die Führung: Bent Hofele traf zum 1:0. Mit dem Rückstand musste Salach mehr riskieren – und genau das öffnete Heiningen Räume, die der Ligaprimus mit bemerkenswerter Zielstrebigkeit nutzte. In der Schlussphase folgte eine Demonstration der Offensivkraft: In der 85. Minute erhöhte Carmelo Trumino auf 2:0, nur zwei Minuten später stellte Janis Lucien Ascherl mit dem 3:0 die Weichen endgültig. Dass Berk Baybüyük in der 90. Minute sogar zum 4:0 traf, unterstrich Heiningens Dominanz in dieser Phase. Der Salacher Ehrentreffer durch Jonas Herbst in der zweiten Minute der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik.

Berkheim schöpfte mit dem zweiten Saisonsieg Hoffnung, doch die Aufgabe gegen Türkspor Nürtingen wird nicht leichter. Die Gäste finden sich nach wechselhaften Wochen im Tabellenkeller wieder, verfügen aber über individuelles Potenzial in der Offensive. Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte – ein Duell, das richtungsweisend für die Winterpause werden kann.

Jesingen kämpft weiter darum, den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu verlieren – und bekommt nun den denkbar schwersten Gegner. Donzdorf reist nach der 1:5-Schlappe in Esslingen mit Wut im Bauch an und wird alles daransetzen, wieder auf Kurs zu kommen. Jesingen zeigte zuletzt Moral, ist aber klarer Außenseiter. Für Donzdorf zählt nur ein Sieg, um im Dreikampf mit Heiningen und Ebersbach/Fils nicht erneut entscheidende Punkte zu verlieren.

Ebersbach/Fils geht als klarer Favorit ins Duell mit dem Tabellenletzten. Geislingen II kassierte bereits 77 Gegentore und hat Woche für Woche große Probleme mit der Qualität in der Bezirksliga. Ebersbach/Fils dagegen präsentiert sich als ein Team in Topform, das in Faurndau dank einer furiosen Schlussphase seine Meisterschaftsambitionen untermauerte. Alles spricht für einen souveränen Auswärtssieg – doch gerade solche Spiele bergen die Gefahr der Nachlässigkeit. Für Ebersbach/Fils gilt: Konzentration von Anfang an.

Nach der bitteren 1:4-Heimniederlage gegen Ebersbach/Fils steht Faurndau unter Zugzwang. Der Aufsteiger liegt in der oberen Tabellenhälfte und will wieder punkten. Die Gäste kommen zwar aus einer ordentlichen Phase, doch Faurndau verfügt über mehr Offensivkraft und Heimstärke. Faurndau braucht einen Sieg, um nicht weiter Boden im Kampf um die oberen Plätze zu verlieren. Denkendorf wird über kompakte Defensive und frühe Zweikämpfe versuchen, den Favoriten zu ärgern.

RSK Esslingen ist die Mannschaft der Stunde. Mit dem furiosen 5:1 über Donzdorf hat der Aufsteiger für Aufsehen gesorgt. Nun empfängt Esslingen Oberboihingen, das nach dem 2:2 in Salach etwas Selbstvertrauen tankte. Trotzdem ist RSK klarer Favorit: Mit 49 erzielten Toren verfügt Esslingen über eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Für Oberboihingen wird es entscheidend sein, lange im Spiel zu bleiben.

