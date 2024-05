Spitzenplatz in Mainz verteidigen

Die B-Junioren des SV Gonsenheim, am Sonntag ab 12 Uhr Gastgeber des 1. FC Saarbrücken auf dem Kunstrasenplatz an der Kapellenstr., sind in der Tabelle zwar nicht so weit oben wie die eigene U19, dennoch warnt FCS-Trainer Joscha Klauck vor einer Unterschätzung. "In der Tabelle sind sie Neunter, wir wissen aber aus Erfahrung, dass es in Gonsenheim immer schwer ist, zu gewinnen. Wir werden also wieder auf einen motivierten Gegner treffen, der in einem Heimspiel keine Punkte abgeben will. Wir wollen den ersten Platz jetzt aber bis zum Saisonende verteidigen. Wie gewohnt wird es bei uns auch wieder personelle Änderungen geben, einige Spieler waren jetzt am Donnerstag bei der U19 im Pokaleinsatz, und die U19 hat auch das Heimspiel gegen Gonsenheim", sagte Trainer Joscha Klauck. Und bei den Gastgebern geht es nach dem gesicherten Klassenerhalt auch noch um einiges. Wie bei der U19 hat auch die Gonsenheimer U17 noch die Möglichkeit, in die neue NLZ-Liga zu kommen, obwohl es kein NLZ hat. Die ersten vier Plätze werden derzeit von Mannschaften mit NLZ belegt. Wormatia Worms als Fünfter hat nur drei Punkte mehr als Gonsenheim, das Rennen um den einen zusätzlichen Platz ist also eng. Allerdings haben Schott Mainz (zwei Punkte mehr) und Eintracht Trier(einen Zähler mehr) vier Spieltage vor Rundenende einen kleinen Vorteil. Das FCS-Team hat als Tabellenführer einen Punkt mehr als die SV Elversberg, die ebenfalls am Sonntag beim Schlusslicht FSV Trier-Tarforst antritt.